U22 Việt Nam khép lại Panda Cup 2025 với trận thua 0-1 trước U22 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thêm không vui bởi chấn thương của đội trưởng Văn Trường.

Phút 70, Nguyễn Văn Trường có pha va chạm mạnh với một cầu thủ U22 Hàn Quốc. Anh tỏ ra rất đau đớn, phải rời sân bằng cáng, khiến U22 Việt Nam chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân do HLV Đinh Hồng Vinh đã dùng đủ quyền thay người.

Văn Trường là nhân tố rất quan trọng của U22 Việt Nam.

Sau trận đấu, Văn Trường được các bác sĩ đưa tới bệnh viện ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) để kiểm tra chấn thương. Hiện tại BHL và các đồng đội đang lo lắng với tình trạng sức khỏe của thủ quân U22 Việt Nam.

“Văn Trường đang được đưa đi viện kiểm tra. Chấn thương của anh là vì pha tiếp đất không tốt. Chúng tôi thực sự rất lo cho Văn Trường khi SEA Games 33 đã cận kề”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

SEA Games 33 chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh ở Thái Lan. Nếu Văn Trường gặp chấn thương nặng và không hồi phục kịp, U22 Việt Nam gặp tổn thất nặng.

U22 Việt Nam trở về nước vào sáng ngày 19/11. Đội tiếp tục tập luyện tại Vũng Tàu từ ngày 23/11 đến 29/11, trước khi bay sang Thái Lan dự SEA Games 33 vào ngày 2/12.