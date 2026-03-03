Công tác trang trí khánh tiết tại các điểm sinh hoạt cộng đồng vùng biên được hoàn tất chu đáo trước ngày bầu cử.

Thôn làng rực rỡ cờ hoa

Tại các xã biên giới của Đà Nẵng như Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn... những ngày tháng 2/2026, công tác chuẩn bị bầu cử đã được các địa phương chủ động triển khai từ rất sớm. Ban Chỉ đạo bầu cử ở các xã, không chỉ được thành lập sớm mà còn phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc", tạo nên một bộ máy vận hành trơn tru ngay từ những khâu đầu tiên.

Xác định tuyên truyền là "chìa khóa" để đưa ngày hội đến với từng nếp nhà, cấp ủy và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hình thức linh hoạt, sát thực tế. Vùng đồng bào DTTS là địa bàn rộng, dân cư phân tán đòi hỏi những cách làm không rập khuôn. Vì thế, tại đây mô hình tuyên truyền lưu động đã phát huy hiệu quả rõ nét nhất.

Mỗi buổi sáng, từ trung tâm xã A Vương đến các tuyến đường liên thôn, chiếc xe tuyên truyền lưu động lại đều đặn lăn bánh. Những thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; thời gian, địa điểm bỏ phiếu được phát đi rành rọt.

Đặc biệt, âm thanh từ hệ thống loa không chỉ dừng lại ở tiếng phổ thông, mà còn được chuyển ngữ sang tiếng Cơ Tu. Cách làm này giúp nội dung tuyên truyền trở nên gần gũi, xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ và trình độ dân trí không đồng đều.

Ông Alăng Chrum, thôn Aréc, xã A Vương phấn khởi chia sẻ: “Nhờ có xe loa tuyên truyền và cán bộ đến tận nhà giải thích bằng tiếng của dân tộc mình, bà con hiểu rõ hơn về bầu cử. Trước đây có người còn ngại đi, nhưng nay ai cũng xác định đây là quyền lợi, là trách nhiệm để xây dựng bản làng nên chắc chắn sẽ tham gia đầy đủ”.

Các tổ chức chính trị - xã hội cũng lồng ghép nội dung bầu cử vào các buổi sinh hoạt cộng đồng dưới mái nhà Gươl. Cán bộ cơ sở tận tình hướng dẫn quy trình bầu cử, cách ghi phiếu, nhấn mạnh nguyên tắc "tự mình đi bầu" và "bỏ phiếu kín".

Tạm gác lại công việc nương rẫy đang vào mùa, ông Bhling Quỳnh, Bí thư Chi bộ thôn T’ghêy (xã A Vương), cùng bà con tất bật chỉnh trang cảnh quan nhà Gươl. Với họ, hướng về ngày hội lớn không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng biên giới.

“Qua nghe thông tin, nhân dân rất tin tưởng và phấn khởi. Chúng tôi mong rằng, cuộc bầu cử thành công để chọn được người lo cho đời sống người dân ngày càng phát triển”, ông Quỳnh nói.

Danh sách cử tri bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp được niêm yết trang trọng, rõ ràng tại các thôn bản xa xôi vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng.

Trước ngày hội lớn

Càng gần ngày bầu cử, diện mạo vùng biên giới càng thêm rực rỡ. Dọc các cung đường uốn lượn, sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc xen lẫn màu băng rôn, khẩu hiệu tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống.

Công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai đồng bộ, khoa học. Từ sơ đồ khu vực bỏ phiếu, danh sách niêm yết cử tri đến tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đều được bố trí tại các vị trí trang trọng, dễ quan sát để người dân tiện theo dõi.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã, khẳng định: “Chúng tôi quán triệt không đặt nặng thi đua về tiến độ nhanh hay chậm mà yêu cầu cao nhất là tính chính xác, an toàn, đúng trình tự pháp luật. Bà con hiểu rõ bầu cử là để lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí của mình, nên chúng tôi tập trung vận động nhân dân tham gia đúng quy định”.

Một trong những thách thức lớn nhất của vùng cao là các "vùng lõm" sóng thông tin và địa hình chia cắt. Để khắc phục, các xã như Hùng Sơn đã chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an để đi đến từng thôn xa nhất.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, địa phương đặc biệt chú trọng kênh tuyên truyền thông qua các già làng, Người có uy tín. Tiếng nói của họ có sức nặng ghê gớm, giúp bà con sắp xếp công việc ổn thỏa để không ai vắng mặt trong ngày hội của non sông.

Nhìn rộng ra các xã La Êê, Tây Giang... nơi chủ yếu đồng bào DTTS sinh sống, sự thay đổi không chỉ nằm ở những tấm băng rôn. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn miền núi đã thay đổi căn bản. Những con đường bê tông chạy dài vào tận bản, những ngôi nhà văn hóa khang trang và các mô hình sinh kế bền vững đã củng cố niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của chính quyền.

Đối với đồng bào Cơ Tu hay Gié Triêng, giá trị của sự lãnh đạo đúng đắn không nằm ở những con số tăng trưởng trừu tượng. Nó hiện hữu trong bát cơm ấm nóng, trong ánh điện sáng trưng mỗi tối, và trong việc hồi sinh những mái nhà sau mỗi mùa bão lũ.

Ông A Lăng Lấp, người có uy tín ở thôn Ta Lang, xúc động bày tỏ: “Đảng, chính quyền đã chăm lo từ cái ăn, cái mặc đến nhà cửa cho dân, thì không có lý gì dân không tin theo. Chúng tôi tin rằng kỳ bầu cử này sẽ mang lại luồng sinh khí mới để vùng biên viễn ngày càng giàu đẹp”.

Hướng về sự kiện trọng đại, nhiều phong trào thi đua thiết thực đã được phát động. Đó là việc hoàn thành các công trình giao thông nông thôn, hệ thống nước sạch hay cải thiện điều kiện sống cho nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức nơi đây đều xác định trách nhiệm nêu gương, lấy sự hài lòng và niềm tin của đồng bào làm thước đo hiệu quả công việc.

Dưới mái nhà Gươl huyền thoại, đồng bào biên giới gửi gắm mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông đến các bản xa xôi. Có đường lớn, nông sản, sản vật của đại ngàn mới có thể vươn xa, giúp người dân bản thoát nghèo bền vững. Kinh tế phát triển chính là “thế trận lòng dân” vững chắc để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tiêu Dao