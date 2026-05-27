Ông Nguyễn Tăng Sanh (SN 1964) ở Gia Lai cho biết, ông nhập ngũ từ tháng 8/1983-8/1986, sau đó học đại học giai đoạn 9/1986-9/1991. Từ tháng 8/1992-1/2014, ông làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước và từ năm 2014 làm công chức tại một Sở.

Ngày 1/8/2025, ông nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ.

Theo phản ánh, ông chưa nhận trợ cấp xuất ngũ và trợ cấp thôi việc. Trong giai đoạn từ tháng 8/1992-3/1996, doanh nghiệp chưa đóng BHXH cho ông; thời gian đóng BHXH liên tục được tính từ tháng 4/1996-7/2025.

Ông đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc cộng nối thời gian công tác đối với thời gian trong quân đội và thời gian học đại học.

Trả lời vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, việc cộng nối thời gian công tác trong quân đội được thực hiện theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 158/2025 của Chính phủ.

Theo quy định, quân nhân, công an đã phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì thời gian công tác thực tế trong quân đội trước đó được cộng với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

Tuy nhiên, trường hợp này không áp dụng với những người đã hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, với trường hợp của ông Sanh, thời gian phục vụ trong quân đội từ tháng 8/1983-8/1986 có thể được cộng nối để tính hưởng BHXH nếu đáp ứng đủ điều kiện và chưa nhận trợ cấp theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian quân ngũ vào BHXH hiện gồm: Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT mẫu TK1-TS; Quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc; Giấy xác nhận chưa hưởng các chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, người lao động liên hệ cơ quan BHXH địa phương để được xem xét giải quyết.

Đối với thời gian học đại học từ tháng 9/1986-9/1991, cơ quan BHXH cho biết không được tính là thời gian công tác liên tục để hưởng BHXH.

Căn cứ Thông tư 13/NV năm 1972, chỉ trường hợp công nhân, viên chức được cơ quan, đơn vị cử đi học mới được tính thời gian học là thời gian công tác liên tục.

Trong khi đó, học sinh, sinh viên học tập trước khi trở thành công nhân, viên chức Nhà nước thì thời gian học không được tính là thời gian công tác.

Do trước khi học đại học, ông Sanh chưa phải công nhân, viên chức Nhà nước và cũng không thuộc diện được cơ quan cử đi học nên thời gian học đại học của ông không được cộng nối để tính hưởng BHXH.