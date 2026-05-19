SPF cao hơn có đồng nghĩa bảo vệ tốt hơn?

Chia sẻ với VietNamNet, BSCKII Dương Thị Lan, Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết kem chống nắng nên được sử dụng hằng ngày, kể cả khi trời râm mát hoặc ở trong nhà, chứ không chỉ dùng khi trời nắng to. Tia UV vẫn tồn tại trong môi trường ánh sáng tự nhiên và có thể gây hại cho da ngay cả khi không có cảm giác nắng nóng rõ rệt.

Về chỉ số SPF, đây là thước đo khả năng bảo vệ da trước tia UVB - tác nhân chính gây cháy nắng và tổn thương bề mặt da.

Bác sĩ Dương Thị Lan cho biết ngoài chỉ số SPF, cần quan tâm thêm chỉ số PA trên kem chống nắng. Ảnh: Võ Thu

Các chuyên gia hiện nay thường khuyến nghị sử dụng kem chống nắng có SPF từ 30 đến 50. Mức chênh lệch hiệu quả giữa các chỉ số này trên thực tế không quá lớn bởi SPF 30 có thể ngăn khoảng 97% tia UVB trong khi SPF 50 ngăn khoảng 98% tia UVB.

"Điều này cho thấy dù SPF tăng cao, khả năng bảo vệ không tăng theo tỷ lệ tương ứng. Hiện nay có nhiều sản phẩm sở hữu SPF rất cao, tuy nhiên không có loại kem chống nắng nào có thể chặn hoàn toàn 100% tia UV", bác sĩ Lan cho hay.

Không chỉ SPF, cần quan tâm đến chỉ số PA

Bên cạnh SPF, bác sĩ nhấn mạnh người dùng cần chú ý thêm chỉ số PA trên bao bì sản phẩm.

Nếu SPF đo khả năng chống tia UVB thì PA lại phản ánh khả năng bảo vệ da trước tia UVA - loại tia có thể xuyên sâu vào da, thúc đẩy lão hóa, sạm nám và tổn thương cấu trúc da.

Đáng chú ý, tia UVA tồn tại khá ổn định trong ánh nắng suốt cả ngày, không phụ thuộc việc trời nắng gắt hay âm u. Vì vậy, một loại kem chống nắng hiệu quả cần có khả năng bảo vệ da đồng thời trước cả UVA và UVB.

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều dòng kem chống nắng không chỉ dừng lại ở việc chống tia UV mà còn được bổ sung khả năng bảo vệ da trước ánh sáng xanh và tia hồng ngoại.

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử được cho là có thể góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da nếu tiếp xúc kéo dài. Trong khi đó, tia hồng ngoại cũng có thể ảnh hưởng đến cấu trúc collagen và độ đàn hồi của da.

Theo bác sĩ, các sản phẩm có thêm khả năng chống ánh sáng xanh và tia hồng ngoại sẽ hỗ trợ tốt hơn trong việc hạn chế lão hóa da, đặc biệt với người thường xuyên làm việc trước màn hình điện tử.

Bác sĩ khuyên người dân sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi không ra nắng nhiều, chọn loại kem phù hợp với da; Thoa đủ lượng (khoảng một thìa 5ml là đủ cho vùng mặt và vùng da hở toàn thân), bôi trước khi ra nắng ít nhất 20 phút và bôi lại sau 2 giờ nếu đi ra ngoài trời.

Với người làm việc hay ở trong nhà, kem chống nắng có thể dùng với chỉ số SPF từ 30-50, với người làm việc ngoài trời, khuyến cáo có thể dùng kem với chỉ số từ 50 trở lên phù hợp với da; nên chọn loại PA+++ đến PA++++. Người dân có thể cân nhắc sản phẩm chống ánh sáng xanh nếu thường xuyên dùng thiết bị điện tử...