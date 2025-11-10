Ngày 10/11, Toyota đã chính thức giới thiệu Hilux thế hệ thứ 9 hoàn toàn mới tại buổi ra mắt toàn cầu được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử hơn 50 năm của dòng bán tải này khi bhiên bản điện chạy pin (BEV) lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Hilux thế hệ mới.

Ngoài ra, phiên bản pin nhiên liệu hydro (FCEV) cũng dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028.

Toyota Hilux 2026 có đủ các hệ truyền động cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: CarExpert

Như vậy, theo định hướng trung hòa carbon, Toyota Hilux 2026 sẽ được cung cấp với 4 lựa chọn hệ truyền động, bao gồm: diesel, mild hybrid, điện và hydro.

Chiến lược này giúp Toyota linh hoạt đáp ứng điều kiện hạ tầng, thói quen sử dụng và yêu cầu môi trường khác nhau của từng khu vực trên thế giới.

Toyota Hilux thế hệ mới vẫn sử dụng nền tảng khung gầm xát-xi rời IMV đã có từ năm 2004 nhưng được tinh chỉnh lại để phù hợp với yêu cầu đa dạng hóa hệ truyền động mà vẫn giữ được khả năng vận hành bền bỉ vốn đã trở thành DNA của dòng xe off-road này.

Phần đầu xe Hilux 2026 được thiết kế mới hoàn toàn với điểm nhấn là cụm đèn pha mảnh, kết nối bằng thanh ngang trung tâm in logo Toyota. Phiên bản BEV loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống nhằm tăng hiệu quả khí động học.

Toyota Hilux 2026 có sự thay đổi lớn nhất ở phần đầu xe. Ảnh: CarExpert

Khu vực khoang chở hàng bổ sung bậc lên xuống sau tích hợp tương tự như Ford Ranger, giúp thao tác với thùng hàng dễ dàng hơn.

Toàn bộ dòng xe đều dùng kiểu dáng cabin kép, trong khi bản cao cấp có thêm ốp hộc bánh xe và chi tiết sơn đen để tăng thêm tính thể thao.

Khoang lái Hilux 2026 được lấy cảm hứng từ mẫu Toyota Land Cruiser Prado mới nhất với bảng điều khiển thiết kế theo chiều ngang, đi kèm màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch và đồng hồ lái kỹ thuật số cùng kích thước hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, tùy vào từng phiên bản.

Xe còn hỗ trợ sạc không dây, nhiều cổng USB, phanh tay điện tử và ứng dụng MyToyota giúp người dùng theo dõi dữ liệu xe từ xa, bao gồm vị trí, mức nhiên liệu/pin và lịch sử di chuyển.

Nội thất của Toyota Hilux 2026 được lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado. Ảnh: TMC

Phiên bản chạy điện Hilux BEV sẽ là mẫu xe đầu tiên được tung ra thị trường vào tháng 12/2025. Xe sử dụng pin lithium-ion 59,2kWh, hệ dẫn động bốn bánh eAxle kép, cho phạm vi hoạt động ước tính khoảng 240km (theo chuẩn WLTP).

Mẫu xe này có tải trọng 715kg và khả năng kéo 1.600kg, hướng đến khách hàng đô thị và doanh nghiệp dịch vụ vận tải nhẹ.

Phiên bản hybrid nhẹ (mild hybrid) kết hợp động cơ diesel 2.8L với hệ thống pin lithium-ion 48V và mô-tơ điện hỗ trợ.

Cấu hình này giúp cải thiện khả năng vận hành ở tốc độ thấp, phản ứng bướm ga mượt hơn, đồng thời vẫn giữ khả năng tải một tấn và kéo 3.500kg.

Toyota cho biết Hilux Hybrid 48V sẽ bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2026, phục vụ thị trường châu Âu.

Tại các thị trường Đông Âu và khu vực đang phát triển, Toyota vẫn cung cấp động cơ diesel 2.8L thay cho bản 2.4L cũ, cùng với động cơ xăng 2.7L quen thuộc.

Công suất đạt 201 mã lực/500 Nm cho bản số tự động và 201 mã lực/420 Nm cho bản số sàn. Xe vẫn sử dụng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, khác với đối thủ Ford Ranger chỉ còn bản số tự động 10 cấp.

Phiên bản chạy điện Hilux BEV sẽ là mẫu xe đầu tiên được tung ra thị trường vào tháng 12/2025. Ảnh: TMC

Hệ thống lái cũng được phân chia theo thị trường. Lần đầu tiên, Hilux sử dụng hệ thống lái trợ lực điện, nhưng Toyota chỉ giới hạn ở thị trường Tây Âu.

Các thị trường Đông Âu vẫn giữ nguyên hệ thống lái thủy lực. Công nghệ an toàn cũng có bước tiến lớn với gói an toàn Toyota T-Mate và Toyota Safety Sense được bổ sung thêm nhiều tính năng.

Với thế hệ thứ 9, Toyota Hilux 2026 không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và độ bền, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn của Toyota trong thời đại điện khí hóa toàn cầu, dù ở bất kỳ thị trường nào, mỗi khách hàng đều có thể chọn hệ truyền động phù hợp nhất với mình.

