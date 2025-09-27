Cục Hàng không Việt Nam vừa có chỉ đạo các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão gồm: Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới. Riêng Cảng HKQT Phú Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra.

Cục Hàng không Việt Nam tạm ngừng tiếp thu máy bay tại 4 sân bay nhằm tránh bão số 10. Ảnh: Cục HNVN

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay (theo giờ địa phương) như sau:

Cảng hàng không Đồng Hới: ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9/2025. Cảng hàng không Thọ Xuân: ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h ngày 28/9/2025 đến 7h ngày 29/9/2025.

Cảng HKQT Phú Bài: ngừng tiếp thu tàu bay từ 8h đến 14h ngày 28/9/2025. Cảng HKQT Đà Nẵng: ngừng tiếp thu tàu bay từ 6h đến 11h ngày 28/9/2025.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo mọi diễn biến liên quan để kịp thời có chỉ đạo.

Để chủ động ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24h; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng. Cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp...

Cục cũng lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ, nguy cơ mưa lớn sau bão có thể xảy ra.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khí tượng hàng không tăng cường bảo đảm chất lượng thông tin, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cập nhật và cung cấp đầy đủ dự báo, cảnh báo cho người dùng.

Đối với các hãng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục yêu cầu tăng cường phối hợp, theo dõi diễn biến bão để điều chỉnh kế hoạch, lịch bay phù hợp, đảm bảo an toàn. Đồng thời cập nhật thông tin khí tượng, căn cứ tình hình thực tế để triển khai hành động ứng phó cần thiết, bảo vệ người và tài sản.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung, Cục yêu cầu giám sát việc triển khai ứng phó tại các cảng hàng không, bảo đảm liên lạc thông suốt để ứng phó trong mọi tình huống.