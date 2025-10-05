XEM VIDEO:

Trưa nay (5/10), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật mới nhất về diễn biến và tác động của cơn bão số 11 Matmo.

Theo đó, đến 11h trưa nay, bão số 11 Matmo đang ở phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16.

Đường đi của bão số 11 Matmo, cập nhật sáng 5/10. Nguồn: VNDMS

Ông Khiêm nhận định, bão số 11 đang trong giai đoạn mạnh nhất. Dự báo, khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

“Sau khi đi vào Vịnh Bắc Bộ, bão di chuyển dọc theo ven biển phía Bắc của vịnh và có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến rạng sáng mai. Cường độ mạnh nhất có thể xảy ra ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh với cấp 9-10, giật cấp 12-13”, ông Khiêm thông tin.

Cũng từ 19h hôm nay, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Đông Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.

Đến 10h sáng mai, bão trên khu vực biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và cường độ suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

Tác động trên biển, nước dâng và ngập lụt ven biển

Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Ảnh vệ tinh lúc 11h trưa 5/10, có thể thấy rõ bão Matmo. Nguồn: NCHMF

Từ chiều 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối nay (5/10).

Phía Đông Bắc của Quảng Ninh gió mạnh cấp 9-10

Từ đêm nay đến trưa mai (6/10), trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Với sức gió mạnh này có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa; không thể đi ngược gió.

Đồng thời, khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực các xã, phường ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn trọng tâm ở trung du và vùng núi Bắc Bộ

Từ đêm nay đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Riêng khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, nhưng cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng mai đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Lũ trên các sông có thể lên trên BĐ3

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ tối 5-9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2 - BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.