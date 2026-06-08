Theo tờ Philstar, Cơ quan Địa chấn và Núi lửa Philippines (Phivolcs) sáng 8/6 đã thông tin về trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ngoài khơi thành phố General Santos, khu vực đảo Midanao.

"Trận động đất được ghi nhận lúc 7h37 sáng nay, ở độ sâu khoảng 10km. Tâm chấn nằm cách thành phố General Santos khoảng 13km về phía nam. Mức độ rung lắc mạnh nhất được ghi nhận tại General Santos với cường độ 7 theo thang đo động đất của Philippines, mức được xếp vào loại 'có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng'", Phivolcs cho biết.

Động đất gần 8 độ richter xảy ra tại Philippines. Ảnh: Philstar

Cũng theo cơ quan chuyên trách của Philippines, các khu vực Palimbang và Sen. Ninoy Aquino thuộc tỉnh Sultan Kudarat cũng cảm nhận được động đất ở cấp độ 6, tương đương mức "rất mạnh".

Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, Phivolcs cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện dư chấn trong thời gian tới, đồng thời theo dõi sát các thông tin từ cơ quan chức năng để sơ tán nếu cần thiết.

Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) ghi nhận trận động đất ở Mindanao có độ lớn 8,2 độ Richter. Ngoài ra, Hệ thống Cảnh báo sóng thần của Mỹ cũng phát đi cảnh báo nguy cơ sóng thần sau trận động đất này.