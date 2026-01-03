Theo Washington Post, Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico ngày 3/1 đã đưa ra báo cáo về trận động đất xảy ra cách đây một ngày tại miền nam và miền trung nước này.

"Trận động đất xảy ra vào hồi 7h58 sáng 2/1, có cường độ 6,5 độ Richter với tâm chấn ở thị trấn San Marcos, bang Guerrero. Đây là thị trấn nằm gần thành phố Acapulco bên bờ Thái Bình Dương", Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico thông báo.

Truyền thông địa phương tiết lộ, giới chức Mexico hiện đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và 12 người bị thương vì động đất. Bên cạnh đó là hàng chục ngôi nhà đã bị phá hủy và nhiều công trình bị hư hại.

Tổng thống Mexico phải sơ tán giữa họp báo vì động đất. Video: Indian Express

Dù tâm chấn cách thủ đô Mexico City khoảng 230km, nhưng dư chấn vẫn có thể cảm nhận rõ. Vào thời điểm trận động đất xảy ra, Tổng thống Claudia Sheinbaum đang tổ chức họp báo đầu năm tại phủ tổng thống. Sự kiện này sau đó đã phải dừng lại khi còi cảnh báo vang lên, khiến tất cả mọi người phải sơ tán.

Tổng thống Sheinbaum sau đó đã gọi điện cho Thống đốc bang Guerrero để cập nhật tình hình, đồng thời đưa ra chỉ thị cho những ban ngành liên quan.

Trong lịch sử, Mexico đã từng chứng kiến nhiều trận động đất mạnh có tâm chấn ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Vào ngày 19/9/2017, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã khiến 369 người thiệt mạng, chủ yếu ở Mexico City. Hồi năm 1985, một trận động đất khác mạnh 8,1 độ Richter cũng khiến hơn 13.000 người thiệt mạng.