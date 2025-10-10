Đài RT dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho hay, cơn địa chấn dữ dội xảy ra ở ngoài khơi phía đông đảo Mindanao, cách thành phố lớn nhất trên đảo là Davao 123km, ở độ sâu 58,1km vào khoảng 9h45 giờ địa phương ngày 10/10.

Viện nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs) và Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ đã khuyến cáo về khả năng có sóng thần cao hơn mực nước biển bình thường từ 1m trở lên tại Philippines, Indonesia và quốc đảo Palau. Tuy nhiên, cảnh báo đã được dỡ bỏ sau vài giờ.

Khoảnh khắc động đất xảy ra ở Philippines. Video: RT

Nhà chức trách Philippines cho biết, động đất làm 2 người ở thành phố Mati của tỉnh Davao Oriental thiệt mạng, nhiều nhà cửa bị hư hại, đường sá bị nứt và nhiều khu vực mất điện.

Video và hình ảnh ghi được từ hiện trường cho thấy, người dân trên đảo Mindanao chạy tán loạn khỏi các tòa nhà hoặc cố gắng giữ thăng bằng khi mặt đất bên dưới rung chuyển dữ dội.

Philippines nằm trong "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi ranh giới kiến ​​tạo khiến quần đảo này dễ bị ảnh hưởng bởi hoạt động địa chấn. Trận động đất hôm nay là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất từng tấn công Philippines trong những năm gần đây. Trận động đất này xảy ra 2 tuần sau khi cơ địa chấn mạnh 6,9 độ Richter càn quét tỉnh Cebu của Philippines, khiến ít nhất 74 người thiệt mạng và làm năng lực ứng phó khẩn cấp bị quá tải.