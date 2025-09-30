Hãng thông tấn CNN dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter đã tấn công khu vực phía tây thành phố duyên hải Palompon thuộc tỉnh Leyte, miền trung Philippines lúc khoảng 22h giờ địa phương ngày 30/9, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại và khả năng xảy ra sóng thần cục bộ.

Các mô hình khảo sát ban đầu cho thấy, một trận động đất mạnh như vậy trong khu vực có thể gây thương vong và thiệt hại đáng kể cho các công trình xây dựng kém.

Tâm chấn của động đất được xác định ở độ sâu khoảng 10km dưới mực nước biển, phía tây Palompon.

Một nhà thờ ở tỉnh Cebu thuộc miền nam Philippines bị hư hại do động đất. Ảnh: Inquirer

Trận động đất này cũng gây dư chấn ảnh hưởng đến tỉnh Cebu gần đó. Tờ Inquirer đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh động đất đã phá hủy một trong những nhà thờ lâu đời nhất tại tỉnh này.

Hiện nhà chức trách Philippines chưa công bố thiệt hại về người và tài sản do trận động đất trên gây ra.

Video: Inquirer/Mạng xã hội X