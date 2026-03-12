Năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển 5.600 chỉ tiêu, tăng 380 chỉ tiêu so với năm 2025. Đáng chú ý, trường mở thêm hai ngành mới gồm cử nhân Toán học (50 chỉ tiêu) và cử nhân Hóa học (30 chỉ tiêu), nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học cơ bản.

Về phương thức tuyển sinh, nhà trường giữ ổn định 4 phương thức xét tuyển như các năm trước. Tuy nhiên, ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, một số ngành sẽ không còn sử dụng kết quả của kỳ thi do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Trường cũng tiếp tục chấp nhận quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh có năng lực ngoại ngữ.

Về chính sách điểm cộng, thí sinh có thể được cộng điểm khuyến khích, điểm thưởng và điểm xét thưởng. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển, theo quy định trong đề án tuyển sinh của trường.

Đối với các ngành có yêu cầu năng khiếu gồm Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục Mầm non, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi năng khiếu trong 3 ngày, từ 16 đến 18/6/2026. Thí sinh đăng ký dự thi từ 6/4 đến 22/5/2026 trên cổng tuyển sinh của trường.

Ngoài ra, năm 2026, trường tổ chức kỳ thi V-SAT với 3 đợt thi, diễn ra vào các ngày 28-29/3, 11/4 và 9-10/5/2026. Thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn của nhà trường để sử dụng kết quả cho xét tuyển.

