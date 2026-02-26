Năm học 2026-2027, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến học phí dao động từ 41 đến 81 triệu đồng. Trong đó, mức cao nhất là 81 triệu đồng/năm áp dụng cho ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Các ngành Dược học và Y học cổ truyền có mức học phí 68 triệu đồng/năm. Nhóm ngành còn lại áp dụng mức 47 triệu đồng/năm học.

Mức học phí năm 2026 tăng mạnh so với năm 2025, khi học phí toàn trường dao động trong khoảng 41,8-55,2 triệu đồng/năm học. Nhà trường dự kiến lộ trình tăng học phí tối đa 10% mỗi năm trong các khóa tiếp theo.

Năm 2026, trường tuyển 2.155 chỉ tiêu, tăng 235 chỉ tiêu so với năm trước. Đáng chú ý, trường mở mới ngành Kỹ thuật gây mê hồi sức với 50 chỉ tiêu; bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh cho ngành Y khoa; đồng thời mở thêm chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện thuộc ngành Điều dưỡng.

Về phương thức tuyển sinh, trường áp dụng hai phương thức, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (PT1) và xét tuyển thẳng (PT2).

Chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp xét tuyển cụ thể của từng ngành sẽ được nhà trường công bố chi tiết trong đề án tuyển sinh chính thức.