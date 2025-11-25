Ngày 25/11, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đoàn công tác khoảng 120 y, bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên y sẽ lên đường hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt miền Trung - Tây Nguyên.

Các nhân viên bệnh viện ở Đồng Nai chuẩn bị các túi thuốc y tế. Ảnh: Đ.N

Đoàn gồm có lãnh đạo và chuyên gia từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai và các đơn vị khác. Đoàn được chia thành 5 nhóm công tác, đảm nhiệm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc đến vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Các tổ sẽ tập trung tại các xã trọng điểm như Hòa Mỹ, An Thạch, Xuân Thành, Tây Hòa, An Ninh Đông, Sơn Thành, Đức Bình và An Ninh Tây. Mỗi tổ gồm các bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi khoa, dược sĩ, điều dưỡng và sinh viên y cùng xe cứu thương, thiết bị cấp cứu để phục vụ tối đa nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trong đợt này, đoàn sẽ phát 10.000 túi thuốc thiết yếu, bao gồm thuốc điều trị các bệnh thường gặp sau lũ như viêm đường hô hấp, bệnh tiêu hóa, bệnh da liễu, thuốc cho trẻ em và các vật tư sơ cứu cơ bản. Ngoài ra, còn có các thuốc huyết áp, tiểu đường, tim mạch, cơ xương khớp đủ khám và phát thuốc cho 2.000 bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai và Sở Y tế tỉnh sẽ phối hợp trao 2.000 phần quà, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau lũ.

Các y bác sĩ ở Đồng Nai lên đường hỗ trợ người dân sau lũ lụt. Ảnh: Hoàng Anh

Theo bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, tất cả hoạt động sẽ được tổ chức an toàn, tuân thủ quy trình chuyên môn, phân luồng và quản lý người dân đến khám. Hoạt động này không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống y tế các xã đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai mà còn phát huy tinh thần “tương thân tương ái”; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh và nâng cao kỹ năng thực tế cho đội ngũ y tế và sinh viên ngành y tại Đồng Nai trong điều kiện sau thiên tai.