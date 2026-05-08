Đẩy mạnh tuyên truyền là một trong những biện pháp trọng tâm trong Kế hoạch tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại tỉnh Đồng Nai.

Mục đích của Kế hoạch này nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; từ đó phát huy, nhân rộng các mô hình tập thể, hộ gia đình và cá nhân tự quản đường biên giới, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới với các hình thức phong phú, đa dạng.

Theo Kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia phong trào về kiến thức pháp luật, quy định, quy trình thủ tục liên quan đến việc thực hiện các nội dung quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường, lợi ích quốc gia theo quy định của pháp luật, các điều ước và thỏa thuận quốc tế về biên giới mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (trực tiếp là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) có nhiệm vụ chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho chính quyền địa phương các xã biên giới định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia phong trào về kiến thức pháp luật, quy định, quy trình, thủ tục liên quan.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh định kỳ hàng quý ra bản tin thông báo tình hình có liên quan làm cơ sở cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các Sở, ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào những nội dung trọng tâm gồm: Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Thủ tướng chính phủ; Luật Biên phòng Việt Nam; các quy chế, hiệp định về biên giới...; Vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các vùng biên giới về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng, tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp định kỳ và dài hạn phổ biến, giáo dục nhận thức cho nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên các báo, đài của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho quần chúng nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ở khu vực biên giới.