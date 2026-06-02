Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026 (Kế hoạch số 87) được UBND tỉnh ban hành, hướng tới mục tiêu “hỗ trợ các DNNVV trên địa bàn tỉnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

UBND tỉnh Đồng Nai đặt ra một số mục tiêu khá tham vọng trong năm 2026: 100% DNNVV đang hoạt động trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; 100% DNNVV được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đồng Nai triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động và nội dung của Kế hoạch số 87 trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng Internet nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số; lan tỏa những cách làm hay, mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số thành công; tuyên truyền, phổ biến tài liệu, cẩm nang về chuyển đổi số cho DNNVV.

Tỉnh vận động các DNNVV, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại địa chỉ truy cập https://smedx.vn, https://dbi.gov.vn; sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, UBND các xã, phường sẽ thường xuyên phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các thông tin xấu, độc, sai sự thật về các nội dung chuyển đổi số doanh nghiệp.

Mặt khác, các sở, ngành, UBND cấp xã, phường sẽ tích cực tổ chức các hội thảo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, và các buổi tư vấn, đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực chuyển đổi số cho DNNVV.

Một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất chính là định mức hỗ trợ kinh phí tư vấn, giải pháp chuyển đổi số cho DNNVV. Tỉnh Đồng Nai dự kiến trong năm 2026 chi khoảng 5 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho khoảng 1.000 doanh nghiệp.

Mức hỗ trợ cụ thể cho mỗi doanh nghiệp được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo tính minh bạch: Doanh nghiệp siêu nhỏ nhận không quá 20 triệu đồng/năm; doanh nghiệp nhỏ nhận không quá 50 triệu đồng/năm; doanh nghiệp vừa nhận không quá 100 triệu đồng/năm.

Nguồn kinh phí này sẽ giúp doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh.