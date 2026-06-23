Kế hoạch thực hiện phong trào Bình dân học vụ số năm 2026 đang được UBND tỉnh Đồng Nai triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần tự giác học tập, trang bị kỹ năng số thiết yếu cho người dân theo phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình triển khai cần bám sát thực tiễn địa phương, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng học trực tuyến (đặc biệt là binhdanhocvuso.gov.vn) để tiếp cận linh hoạt mọi đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế.

Đối với các nhóm đặc thù, Đồng Nai sẽ triển khai mô hình đào tạo chuyên biệt. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì mở các lớp hướng dẫn người cao tuổi về sử dụng Internet, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, nhất là an toàn số và chăm sóc sức khỏe trực tuyến. Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức ít nhất 2 lớp phổ cập công nghệ chuyên biệt, nâng cấp giao diện trang tin thân thiện hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập.

Phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh năm 2026 đang được triển khai sâu rộng nhằm khơi dậy tinh thần tự giác học tập, trang bị kỹ năng số thiết yếu cho người dân Đồng Nai.

Để đưa công nghệ tới "gần dân, sát dân", Đồng Nai phát huy tối đa vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu phố, khuyến khích lan tỏa mô hình “Đại sứ số - Gia đình số”. Trong quý III - IV/2026, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến đại trà, giúp các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thành thạo kỹ năng hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và nhận diện tin giả, lừa đảo mạng.

Từ tháng 6 - 8/2026, lực lượng đoàn viên, thanh niên và sinh viên sẽ làm nòng cốt trong chiến dịch cao điểm “Mùa hè số”. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các "đại sứ số" sẽ trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ người dân trải nghiệm các dịch vụ công trực tuyến, tập trung “xóa mù số” tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Trong quý III - IV/2026, tỉnh sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến "Công dân số Đồng Nai: Kỹ năng thông minh - Công vụ chuyên nghiệp", kỳ vọng thu hút ít nhất 50.000 lượt dự thi từ mọi tầng lớp nhân dân.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai là cơ quan chủ trì, phối hợp triển khai nhiệm vụ phổ biến đến từng hộ gia đình, người dân, cộng đồng doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của phong trào Bình dân học vụ số; lan tỏa các mô hình hay, gương điển hình trong việc chủ động học tập, ứng dụng công nghệ và tham gia chuyển đổi số của cán bộ, công chức và nhân dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giảm nghèo thông tin sẽ được đa dạng hóa hình thức qua hệ thống truyền thông cơ sở, các nền tảng số và mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube...); chú trọng biên tập nội dung bằng tiếng dân tộc thiểu số để phù hợp với đặc thù dân cư tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Phong trào Bình dân học vụ số năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ, giúp người dân Đồng Nai tự tin làm chủ công nghệ và thụ hưởng trực tiếp thành quả từ đổi mới sáng tạo.

5 chỉ tiêu trong Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Bình dân học vụ số năm 2026 của tỉnh Đồng Nai + 60% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức, kỹ năng số trên nền tảng VNeID. + 100% người dân trưởng thành có tri thức số cơ bản, biết sử dụng thiết bị thông minh để khai thác dịch vụ số thiết yếu. + 100% người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã được phổ cập công nghệ để nâng cao năng suất lao động. + 100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số và sử dụng thành thạo các nền tảng số phục vụ công việc. + 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số và nhận biết các nguy cơ mất an toàn trên môi trường số.