Sáng 11/2 (nhằm 24 tháng Chạp), lưu lượng phương tiện đổ dồn về tuyến cao tốc hướng về miền Trung - Tây Nguyên tăng đột biến, khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua tỉnh Đồng Nai rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều km.

Dòng ô tô ùn tắc kéo dài trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Ảnh: A.X

Ghi nhận tại trạm thu phí Km94 trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây cho thấy các phương tiện buộc phải giảm tốc độ khi vào trạm, khiến dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài và chỉ có thể di chuyển với vận tốc khoảng 10-20km/h.

Nguyên nhân do người dân bắt đầu rời TPHCM và các tỉnh lân cận để về quê nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Lượng phương tiện tăng đột biến dẫn đến tình trạng dồn ứ cục bộ trên các tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tình trạng ùn tắc sau đó tiếp tục kéo dài và lan sang tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Tại nhiều đoạn, các làn xe ken đặc, phương tiện di chuyển chậm, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều km, gây áp lực lớn lên các tuyến cao tốc cửa ngõ TPHCM.

Tình trạng ô tô ùn tắc kéo dài trên cao tốc từ sáng sớm. Ảnh: A.X

Dù xuất phát từ 3-4h sáng, nhưng nhiều người vẫn rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài trên cao tốc. Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một đầy khó khăn; có đoạn các xe phải đứng im hơn 10–15 phút rồi mới tiếp tục di chuyển.

Anh Nguyễn Văn Hà (ngụ TPHCM) cho biết gia đình anh rời thành phố từ rạng sáng, nhưng khi đến khu vực trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì gặp ùn tắc kéo dài.

“Xe cộ đông kín trên cao tốc, nhiều đoạn chỉ nhích từng chút một khiến việc di chuyển rất mệt mỏi. Gia đình tôi dự tính đi sớm để tránh ùn tắc, nhưng không ngờ vẫn rơi vào cảnh kẹt xe, hành trình về quê có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến”, anh Hà nói.

Một nhân viên phụ trách tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết từ rạng sáng nay, lưu lượng phương tiện trên tuyến tăng đột biến, chủ yếu là ô tô cá nhân và xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, tuyến đường không xảy ra sự cố giao thông; tình trạng ùn tắc xuất phát từ việc lượng phương tiện dồn về cùng thời điểm.

Ứng dụng thông báo tình trạng ùn tắc kéo dài trên cao tốc phải hơn 30 phút mới thoát khỏi điểm kẹt xe. Ảnh: A.X

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tăng cường tuần tra, phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc để điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Lực lượng CSGT cũng khuyến cáo, người dân cần chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp. Ngoài ra, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, không dừng đỗ tùy tiện trên cao tốc, nhằm tránh nguy cơ tai nạn và ùn tắc nghiêm trọng hơn.