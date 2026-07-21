Ngày 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường đổi mới hoạt động thư viện nhằm nâng cao kỹ năng đọc sách, bảo đảm quyền tiếp cận tri thức của người dân trong kỷ nguyên số, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo thông tin tại địa phương.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường đổi mới hoạt động thư viện nhằm nâng cao kỹ năng đọc sách, bảo đảm quyền tiếp cận tri thức của người dân trong kỷ nguyên số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin tại địa phương.

7 nội dung trọng tâm sẽ được tập trung triển khai gồm:

Thứ nhất, phát triển nền tảng số theo hướng liên thông, chia sẻ dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin với hệ thống thư viện trong nước và từng bước mở rộng hợp tác quốc tế theo quy định; cung cấp dịch vụ trực tuyến hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí cho người dân theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh để cung cấp sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện trên nền tảng kỹ thuật số trực quan, thân thiện với người dùng và phù hợp với sở thích của cộng đồng; xây dựng dữ liệu mở để người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng cùng tham gia, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở về thư viện, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Thứ ba, xây dựng điểm tủ sách cộng đồng số và các mô hình thư viện mở, không gian đọc linh hoạt tại khu vực đô thị và nông thôn; phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, tủ sách cộng đồng, tủ sách khuyến học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”, mô hình “Thư viện lưu động”.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đổi mới tư duy quản trị nhằm tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ trong nhận thức cho mọi thành viên trong hệ thống để có sự chuẩn bị về tâm lý, điều kiện, kỹ năng cần thiết chuyển dịch từ tư duy quản lý kho sách sang tư duy phục vụ người đọc và kiến tạo thư viện mở, không gian đọc linh hoạt, thân thiện với mọi lứa tuổi. Truyền thông định hình thị hiếu cho người đọc.

Thứ năm, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các sáng kiến ứng dụng đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện.

Thứ sáu, tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan khác trong phát triển văn hóa đọc, phát triển dịch vụ thư viện số hướng đến xây dựng và vận hành nền tảng văn hóa số toàn dân.

Thứ bảy, khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách, góp phần xây dựng văn hóa đọc ở mỗi con người, từng gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các chương trình, hoạt động về phát triển văn hóa đọc, đổi mới hoạt động thư viện trong trường học; hỗ trợ kết nối thư viện trường học với hệ thống thư viện cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh và gia đình.