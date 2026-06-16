Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Kế hoạch số 886) vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành ngày 15/6 nêu rõ mục tiêu “nâng cao nhận thức về Luật Tiếp cận thông tin cũng như trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong việc thi hành Luật”.

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu “có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/9/2026, Luật Tiếp cận thông tin và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên phạm vi toàn tỉnh”.

Để nâng cao nhận thức, năng lực tiếp cận thông tin của người dân, nhiều nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Một trong những ưu tiên hàng đầu là tổ chức quán triệt, truyền thông rộng rãi quy định pháp luật về tiếp cận thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức từ tháng 6/2026, góp phần giảm nghèo thông tin tại địa phương. Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn tài liệu phổ biến, tài liệu truyền thông và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

Kế hoạch của tỉnh nhấn mạnh việc vận hành hiệu quả các cổng/trang thông tin điện tử, giúp người dân tra cứu thông tin dễ dàng, nhanh chóng.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin gắn liền với các công cụ, nền tảng công nghệ số. Kế hoạch của tỉnh nhấn mạnh việc vận hành hiệu quả các cổng/trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, các kênh nội dung và trang cộng đồng chính thức của từng cơ quan, đơn vị. Đi đôi với đó là quá trình phân loại kỹ lưỡng các thông tin công dân được tiếp cận, thông tin tiếp cận có điều kiện hoặc thông tin không được tiếp cận để bảo đảm tính bảo mật. Công tác số hóa văn bản, hồ sơ, tài liệu và duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu sẽ được thực hiện thường xuyên nhằm giúp người dân tra cứu thông tin dễ dàng, nhanh chóng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, tỉnh đặc biệt chú trọng đến việc kiện toàn bộ máy nhân sự làm đầu mối cung cấp thông tin. Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường sẽ tiến hành rà soát đội ngũ công chức, viên chức, từ đó bố trí những người có năng lực, trình độ, đặc biệt ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật hoặc công nghệ thông tin để làm đầu mối tiếp nhận, xử lý các yêu cầu của người dân. Thông tin liên hệ của các đầu mối cung cấp thông tin sẽ được công khai để người dân dễ dàng tra cứu và gửi yêu cầu khi cần thiết.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến cho đội ngũ làm công tác cung cấp thông tin tại địa phương. Kinh phí triển khai sẽ được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị và các nguồn hợp pháp khác.

Mặt khác, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải công bố, công khai thủ tục hành chính về cung cấp thông tin theo đúng quy định pháp luật. Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cũng phải được lập và công khai trước ngày 1/9/2026.

Thông qua việc tăng cường truyền thông, hoàn thiện hạ tầng thông tin số và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, Đồng Tháp kỳ vọng tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và thuận lợi hơn, qua đó góp phần giảm nghèo thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân.