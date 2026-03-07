Nguồn lực lớn cho bất động sản vịnh biển

Trao đổi tại hội thảo: “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền” do Báo Tiền Phong tổ chức (ngày 7/3), ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng), cho biết Việt Nam hiện có hơn 3.260 km bờ biển và 48 vũng, vịnh - nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế biển và thị trường bất động sản vịnh biển.

Theo ông Tú, để quản lý hiệu quả không gian biển và ven biển, Nhà nước đã từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và quy hoạch, phù hợp với định hướng của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài hệ thống pháp luật, các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và địa phương cũng đã tích hợp định hướng phát triển và kiểm soát không gian biển. Thực tế, nhiều dự án lớn đã hình thành và khai thác hiệu quả tiềm năng biển tại các địa phương như Cần Giờ (TPHCM), Cam Ranh (Khánh Hòa) hay Hạ Long (Quảng Ninh).

Tuy nhiên, ông Tú cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, công tác quản lý vẫn tồn tại một số hạn chế như sự chồng chéo giữa quy hoạch không gian biển và quy hoạch đô thị, việc thực thi chưa đồng bộ ở một số địa phương, chế tài xử lý vi phạm môi trường biển chưa đủ mạnh. Ngoài ra, nhiều quy hoạch vẫn chưa tích hợp đầy đủ các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) và còn thiếu cơ chế giám sát dài hạn.

Hội thảo: “Kỷ nguyên vịnh biển: Xu hướng toàn cầu cảng giải trí du thuyền” ngày 7/3. Ảnh: T.P

Theo ông Tú, để phát triển bền vững thị trường bất động sản vịnh biển, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng cho các dự án xanh ven vịnh, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng.

Bên cạnh đó, cần phân vùng chức năng rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động lấn biển, ưu tiên không gian công cộng ven vịnh và tăng cường kết nối giao thông giữa cảng biển, sân bay và các khu du lịch.

Động lực mới cho các đô thị ven biển

TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định với lợi thế đường bờ biển dài và hệ sinh thái biển phong phú, Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ kinh tế biển. Vị trí nằm trên tuyến hàng hải quan trọng của khu vực không chỉ nâng cao vị thế địa chiến lược mà còn mở ra cơ hội phát triển các ngành kinh tế hàng hải, logistics, năng lượng tái tạo và đặc biệt là du lịch biển.

Ông cho biết, nhiều thành phố ven biển hiện đóng góp tới khoảng một nửa GDP của các quốc gia trên thế giới. Không chỉ tạo nguồn thu lớn từ du lịch và dịch vụ, sự phát triển của đô thị biển còn kéo theo sự phát triển của thương mại, bất động sản, giao thông và logistics.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công với chiến lược phát triển đô thị biển như Singapore, Dubai... Tại Việt Nam, một số địa phương như Đà Nẵng hay Khánh Hòa đang từng bước phát triển các đô thị ven biển theo mô hình tích hợp giữa du lịch, dịch vụ và không gian sống.

Theo TS Trần Xuân Lượng, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển mô hình bất động sản tích hợp bến du thuyền (Marina).

Sự kết hợp giữa kinh tế biển và bất động sản ven biển được nhiều chuyên gia ví như một “mỏ vàng xanh”, mang lại giá trị kinh tế lớn nhưng vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Trong đó, Vịnh Cam Ranh được đánh giá là khu vực hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình đô thị gắn với bến du thuyền.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, từ thực tế dự án CaraWorld, ông Phạm Tường Huân, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc dự án, cho biết khu vực này đang được định hướng phát triển tổ hợp cảng du thuyền quy mô lớn, kết hợp các tuyến phố lễ hội, quảng trường và các sự kiện biển diễn ra quanh năm.

Theo ông Huân, mục tiêu của dự án không chỉ là xây dựng nhà ở mà còn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế sự kiện biển, nơi du khách có thể trải nghiệm các lễ hội du thuyền, thể thao biển, hội nghị và triển lãm quốc tế.

Quay lại câu chuyện quy hoạch, ông Vũ Anh Tú cho rằng, để Cam Ranh có thể trở thành điểm đến của các siêu du thuyền quốc tế, điều quan trọng là phải chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng và tầm nhìn phát triển.

“Hạ tầng không chỉ dừng lại ở khu vực cảng du thuyền mà còn phải bao gồm hệ thống giao thông, dịch vụ và các sản phẩm du lịch liên kết vùng. Bởi du khách đi bằng siêu du thuyền thường không chỉ dừng lại ở một địa điểm mà còn có nhu cầu khám phá nhiều điểm đến khác trong khu vực”, ông Tú nói.

Vị này cũng nhấn mạnh, việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, dịch vụ và các sản phẩm du lịch liên kết vùng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân dòng khách cao cấp này.