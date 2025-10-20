Từ “xanh” đến “tái sinh”: Bước ngoặt tư duy phát triển đô thị

Trao đổi tại tọa đàm “Đô thị xanh và sứ mệnh bảo vệ – tái sinh môi trường” ngày 19/10, PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh, cho rằng đô thị không chỉ là nơi ở hay nơi tạo ra tăng trưởng kinh tế, mà đã trở thành “mặt trận tiên phong” trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo ông, mô hình “đô thị xanh” suốt hai thập niên qua đã mang lại nhiều thành tựu đáng kể như tiết kiệm năng lượng, kiểm soát phát thải, cải thiện môi trường sống và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, giới hạn của mô hình này là mới chỉ “giảm hại cho môi trường”, chứ chưa đủ để đảo ngược những tổn thất tích tụ qua nhiều năm khai thác quá mức.

“Đô thị tái sinh” vì thế được coi là bước ngoặt tư duy phát triển, không chỉ dừng ở việc giảm thiểu tác động tiêu cực mà còn chủ động phục hồi, tái tạo và nâng cấp hệ sinh thái tự nhiên, kinh tế và xã hội. Đây cũng chính là hai trụ cột mới trong mô hình ESG++: Regeneration (tái sinh, phục hồi) và Resilience (khả năng thích ứng và hồi phục).

Tọa đàm “Đô thị xanh và sứ mệnh bảo vệ - tái sinh môi trường” ngày 19/10. Ảnh: R.T

TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, cho rằng, dự án đô thị tái sinh được phát triển trên triết lý “phục vụ cuộc sống con người”, đặt con người làm trung tâm của mọi quy hoạch và thiết kế.

“Khi triết lý này được đưa vào thực tiễn phát triển đô thị, nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tư duy “bê tông hóa”, hướng đến một không gian sống hài hòa hơn, nơi đô thị vừa giữ được bản sắc riêng, vừa nâng cao chất lượng sống của cư dân. Đặc biệt, đô thị tái sinh còn giúp giảm áp lực lên môi trường và cải thiện sức khỏe cộng đồng, một yếu tố rất quan trọng trong bối cảnh đô thị hóa nhanh hiện nay”, bà Thuận nói.

Cuộc dịch chuyển dòng vốn

Theo ông Nguyên, với hai trụ cột Tái sinh và Thích ứng, ESG++ có thể tạo ra một “cuộc dịch chuyển dòng vốn xanh” mạnh mẽ tại Việt Nam.

“Thực tế cho thấy, vốn đầu tư xanh đang tăng nhanh, đặc biệt từ các định chế tài chính quốc tế, các quỹ đầu tư có trách nhiệm xã hội (ESG funds) và các nhà đầu tư chiến lược dài hạn. Dự án đáp ứng chuẩn ESG++ không chỉ dễ huy động vốn hơn mà còn có chi phí rẻ hơn, khả năng mở rộng cao hơn và độ bền tài chính lớn hơn,” ông phân tích.

Chuyên gia cho rằng, khi ESG++ trở thành chuẩn mực, hành vi đầu tư cũng thay đổi. Thay vì chạy theo giá đất hay lợi nhuận ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những dự án có năng lực tái sinh sinh thái và thích ứng khí hậu. Doanh nghiệp bất động sản buộc phải thiết kế sản phẩm thông minh, xanh và tái sinh; nếu không, họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

Về phía Nhà nước, đây cũng là cơ sở để ban hành cơ chế ưu đãi, dòng vốn ưu tiên cho các mô hình phát triển đô thị bền vững – một hướng đi đang được nhiều quốc gia áp dụng.

Các chuyên gia nhận định, muốn ESG++ không chỉ là những câu chữ đẹp trong báo cáo hay tiêu chuẩn kỹ thuật, chúng ta phải có những "mô hình sống" để kiểm chứng, lan tỏa và truyền cảm hứng.

Nhìn từ thực tế tại Việt Nam, chuyên gia đến từ Viện Khoa học Công nghệ Đô thị đặt vấn đề trong phát triển khu vực Cần Giờ (TPHCM). Theo ông Nguyên, Cần Giờ có một giá trị đặc biệt. Đây là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, với hệ sinh thái rừng ngập mặn phong phú và độc đáo, đóng vai trò "lá phổi sinh thái" của toàn vùng TPHCM.

“Nếu một đô thị tái sinh có thể thành hình ở một vùng sinh thái đặc biệt như vậy, với quy hoạch thông minh, hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và cơ chế quản trị ESG++ thì nó không chỉ là một dự án bất động sản, mà sẽ trở thành "phòng thí nghiệm đô thị thế hệ mới" của Việt Nam”, ông Nguyên nhấn mạnh.