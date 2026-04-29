Từ 16h30 ngày 29/4, thời điểm làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lưu lượng phương tiện đổ ra các cửa ngõ Hà Nội gia tăng.

Ghi nhận tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển, dòng ô tô, xe máy ùn tắc theo chiều về cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Chị Mai Thị Huế (quê Thanh Hóa) cho biết, gia đình chị đã xin nghỉ làm buổi chiều để sắp xếp đồ đạc, về quê sớm tránh tắc đường.

“Trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, gia đình tôi quyết định ở lại Hà Nội, nên kỳ nghỉ này về quê chơi với ông bà”, chị Mai Thị Huế chia sẻ.

Tại Vành đai 3 trên cao và đường Nghiêm Xuân Yêm (phường Thanh Liệt) cũng xảy ra ùn tắc. Các phương tiện di chuyển chậm theo nhịp điều tiết của lực lượng CSGT.

Tình trạng ùn tắc cũng diễn ra tại đường Giải Phóng, hướng đi Bến xe Nước Ngầm. Ước tính dòng ô tô, xe máy xếp hàng dài đến gần 2km.

Đến hơn 17h45, lưu lượng phương tiện hướng về Quốc lộ 1A cũ, đi các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa... gia tăng. Đoạn đường phía trước Bến xe Nước Ngầm, nhiều xe máy phải đi lên vỉa hè.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn trên cả ba tiêu chí.

Phòng CSGT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát toàn bộ các điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ. Công tác ứng trực tối đa quân số tại các nút giao trọng điểm, các cửa ngõ ra vào thành phố như phía Nam (nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ), phía Bắc (cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long) và phía Đông (cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì).

Các tổ công tác tập trung hướng dẫn dòng phương tiện, không để xảy ra tình trạng xung đột giao thông tại các điểm giao cắt phức tạp.

"Lượng xe cộ tại các cửa ngõ sẽ gia tăng trong tối nay và sáng ngày 30/4. Phòng CSGT khuyến cáo người dân chọn thời gian, lộ trình thích hợp để tránh ùn tắc; khi tham gia giao thông tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng", đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết.