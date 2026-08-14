Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Trường Giang (SN 1986, ngụ xã Tân Hiệp) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Đào Trường Giang. Ảnh: CACC

Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an xã Tân Hiệp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang ập vào kiểm tra căn nhà ở xã Tân Hiệp, phát hiện Giang cất giấu một gói ma túy, 45 viên đạn và một hộp tiếp đạn của súng quân dụng.

Ngoài ra, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều hung khí như dao phóng lợn, gậy sắt và mã tấu.

45 viên đạn cùng hộp tiếp đạn. Ảnh: CACC

Làm việc với cơ quan công an, Giang thừa nhận số tang vật trên là của mình. Giang khai đã mua ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự Đào Trường Giang để điều tra.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.