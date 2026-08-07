Ngày 7/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ", ngụy trang dưới vỏ bọc các sản phẩm thảo mộc và thuốc lá điện tử.

Đường dây này chủ yếu nhắm đến công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn.

Đối tượng Võ Tá Hoành cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC

Từ đầu tháng 7 đến nay, công an đột kích nhiều địa điểm, bắt quả tang Lê Anh (SN 1995, trú phường Sông Trí) và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1996, trú phường Hoành Sơn).

Cơ quan công an cũng giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét đối với Võ Tá Hoành (SN 1996, trú phường Trần Phú), đồng thời triệu tập gần 40 đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 975,38g ma túy dạng "cỏ", 1 ô tô, 5 xe máy, 25 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Tá Hoành được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng mua ma túy dạng "cỏ" với số lượng lớn từ ngoài tỉnh đưa về Hà Tĩnh, sau đó chia nhỏ để bán cho người có nhu cầu. Đường dây chủ yếu nhắm đến công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh ở một số trường THCS, THPT trên địa bàn.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động mua bán được thực hiện trên không gian mạng, khiến việc giao dịch và phân phối ma túy diễn ra kín đáo, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống tài khoản ngân hàng của các đối tượng đã phát sinh hơn 9.000 lượt giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của 20 đối tượng liên quan.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

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