Chiều 19/12, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA đã tổ chức lễ tổng kết chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025.

Là hoạt động thường niên của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 góp phần cập nhật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng; đồng thời trau dồi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, quy trình, phương pháp ứng cứu, khắc phục sự cố an ninh mạng cho các đội tham gia.

Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 tạo cơ hội cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của Bộ Công an được trau dồi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng, quy trình, phương pháp ứng cứu, khắc phục sự cố tấn công mạng.

Đặc biệt, trước bối cảnh chuyển đổi số toàn diện hiện nay, chương trình diễn tập an ninh mạng năm nay sẽ triển khai một kế hoạch đào tạo liên tục sau diễn tập để nâng cao hơn nữa năng lực, phát huy vai trò chuyên trách bảo đảm an ninh mạng của cán bộ, chiến sĩ tại Công an các địa phương, hình thành thế trận hiệp đồng quốc gia đảm bảo hệ thống, chặt chẽ và đồng bộ.

Theo đó, chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 được chia thành 2 phiên, với phiên 1 là diễn tập phòng thủ mạng trên hệ thống giả lập của một doanh nghiệp nhà nước trọng điểm; và phiên 2 tập trung phổ biến tình hình an ninh mạng trong nước, quốc tế và cập nhật các chính sách mới lĩnh vực an ninh mạng.

Diễn ra trong 7 giờ liên tục ngày 19/12, 9 đội gồm các cán bộ, chiến sĩ từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an 34 tỉnh, thành phố đã thực hiện diễn tập phòng thủ mạng trên hệ thống giả lập của một doanh nghiệp nhà nước trọng điểm hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Tên gọi của các đội tham gia diễn tập được đặt theo các chiến thắng hào hùng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử bảo vệ chủ quyền đất nước gắn với mốc thời gian, gồm: Bạch Đằng 938, Như Nguyệt 1077, Chi Lăng 1427, Rạch Gầm – Xoài Mút 1785, Điện Biên Phủ 1954, Ấp Bắc 1963, Vạn Tường 1965, Thành Cổ 1972, Mậu Thân 1968.

Các đội tham gia diễn tập có nhiệm vụ phát hiện, khoanh vùng, bao vây, cô lập tác nhân độc hại; phân tích, đánh giá, phát hiện nguyên nhân và triển khai các biện pháp xử lý sự cố tấn công mạng để khôi phục hoạt động của hệ thống trong thời gian ngắn nhất, đồng thời thu thập đầy đủ dữ liệu, chứng cứ điện tử phục vụ công tác điều tra, truy vết nguồn gốc tấn công để đấu tranh, xử lý.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tham gia diễn tập đều đã triển khai đầy đủ các nội dung theo kịch bản, xử lý nhiều tình huống giả định được xây dựng sát với thực tiễn phản ánh rõ nét những thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng hiện nay.

Đại diện Ban tổ chức chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 trao giải Nhất cho đội Chi Lăng 1428.

Suốt quá trình diễn tập, các đội thi đã phát huy được năng lực, khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia kinh nghiệm và tuân thủ nghiêm túc quy trình ứng cứu sự cố theo yêu cầu của Ban tổ chức và Ban giám khảo. Thống kê cho thấy, các đội đã giải được 27/33 số câu hỏi được đưa ra, đạt tỷ lệ 82%.

Kết thúc diễn tập, với việc giành được điểm số cao nhất, đội Chi Lăng 1427 đã giành được giải Nhất. Bên cạnh đó, Ban tổ chức và Ban giám khảo cũng đã trao 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các đội thi.

Theo Ban tổ chức, chương trình Diễn tập An ninh mạng năm 2025 không chỉ là sân chơi trí tuệ, cọ xát chuyên sâu mà còn là đợt “tổng duyệt” định kỳ quan trọng, khẳng định sự tinh nhuệ, cơ động, sẵn sàng ứng phó, xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng của lực chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trực thuộc Bộ Công an.