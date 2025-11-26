Xuất hiện nhiều rủi ro mới từ sự phát triển AI tạo sinh

Trong chia sẻ mới nhất về dự báo của các Giám đốc An ninh thông tin - CISO về những vấn đề nổi bật trong bức tranh an ninh mạng toàn cầu năm 2026, ông Carl Windsor, chuyên gia của Fortinet cho biết: Mối quan tâm hàng đầu của các CISO trong ba năm qua là khoảng cách về kỹ năng an ninh mạng. Ông Carl Windsor hiện là CISO của Fortinet và đến nay đã có gần 20 gắn bó với hãng cung cấp giải pháp bảo mật toàn cầu này.

Tuy nhiên, chuyên gia Carl Windsor cũng cho hay, “Báo cáo Khoảng cách kỹ năng an ninh mạng năm 2025” của Fortinet đã cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại liên quan đến nhân lực an ninh mạng. Đó là, các nhà lãnh đạo CNTT cho biết nguyên nhân hàng đầu gây ra vi phạm an ninh mạng là thiếu nhận thức về an ninh cũng như thiếu kỹ năng và đào tạo về an ninh CNTT.

Đề cập đến vai trò của CISO trong thời gian tới, chuyên gia Fortinet nhấn mạnh: Giờ đây, hơn bao giờ hết, vị trí của CISO trong các quyết sách quản trị là vô cùng quan trọng. CISO liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, truyền đạt những lợi ích của các công nghệ mới như AI, cùng với những rủi ro kinh doanh liên quan, một cách rõ ràng nhất có thể để hội đồng quản trị có thể xác định được mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Sự phát triển của AI tạo sinh đang mang đến hàng loạt rủi ro mới và tạo ra những thách thức, áp lực không nhỏ cho đội ngũ chịu trách nhiệm bảo vệ các hệ thống.

Cũng trong bài viết mới “Các CISO dự đoán gì về năm 2026?”, CISO của Fortinet đã chỉ ra những thay đổi, chuyển dịch của lĩnh vực từ sự phát triển của AI. Cụ thể, làn sóng công nghệ AI tạo sinh - GenAI mới đang dân chủ hóa những thay đổi công nghệ, trao quyền kiểm soát vào tay tất cả các nhóm trong lĩnh vực sản xuất, bán hàng, tài chính và CNTT.

Mọi bộ phận đều đang tận dụng sức mạnh của AI để nâng cao hiệu quả bằng cách tự động hóa quy trình, cải thiện khả năng mở rộng, tạo điều kiện cho việc ra quyết định tốt hơn và mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho khách hàng. Song bên cạnh những lợi ích, sự thay đổi này cũng mang đến hàng loạt rủi ro mới và tạo ra những thách thức, áp lực không nhỏ cho đội ngũ chịu trách nhiệm bảo vệ các hệ thống.

“Đã có nhiều sự cố xâm phạm liên quan đến các mô hình ngôn ngữ lớn LLM AI. Năm 2026 sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng về cả khối lượng lẫn mức độ nghiêm trọng, khi các trường hợp sử dụng AI tăng lên, mô hình AI truy cập ngày càng nhiều dữ liệu nhạy cảm và giao tiếp giữa các tác nhân được phép mà không xem xét đến các tác động về danh tính và bảo mật”, chuyên gia Fortinet dự báo.

Dự báo về thế hệ chuyên gia an ninh mạng tiếp theo

Đáng chú ý, bên cạnh nhận định về sự chuyển dịch vai trò của CISO thành Giám đốc Phục hồi sau khủng hoảng, chuyên gia Fortinet còn đưa ra dự đoán về thế hệ chuyên gia an ninh mạng tiếp theo.

Theo chuyên gia Fortinet, khi các vị trí cấp thấp ngày nay phát triển hoặc biến mất, những người hiểu cách áp dụng bảo mật AI sẽ thăng tiến nhanh nhất.

Theo phân tích của ông Carl Windsor, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012) đã dần tạo lập chỗ đứng vững chắc trong lực lượng lao động, và Gen Alpha (sinh từ năm 2013 đến năm 2029) sẽ gia nhập lực lượng lao động trong vài năm tới. Đây là những thế hệ iPad đầu tiên được lớn lên cùng Instagram, Snapchat và TikTok.

Những nhân viên hiện tại và tương lai này không quen với các công nghệ "doanh nghiệp" truyền thống như email. Do nhiều nhân viên mới lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, nơi thông tin dồi dào nhưng khả năng tập trung lại bị hạn chế bởi các nền tảng như TikTok, YouTube và Instagram, chúng ta phải điều chỉnh cách tiếp cận của mình đối với tuyển dụng, đào tạo và cuối cùng là công việc của họ.

“Nghiêm trọng hơn, sự phát triển nhanh chóng của AI đang thay thế nhiều vị trí cấp thấp mà sinh viên mới tốt nghiệp thường có thể đã từng đảm nhiệm trong quá khứ. Điều này có nghĩa là sẽ không có bước đệm nào cho các vị trí cấp cao hơn, vốn vẫn rất cần thiết. Nếu chúng ta không thích ứng với những thay đổi này, chúng ta có nguy cơ tước đi quyền lợi của thế hệ chuyên gia an ninh mạng tiếp theo”, chuyên gia Fortinet phân tích.

Từ những phân tích trên, chuyên gia Fortinet dự đoán: Sự thành thạo về AI sẽ trở thành một kỹ năng cơ bản, không phải là một chuyên ngành. Để chuẩn bị lực lượng lao động tương lai cho một thế giới do AI dẫn dắt, nội dung về sử dụng AI cần được lồng ghép vào chương trình giảng dạy của mỗi học sinh.

Còn với các chuyên gia an ninh mạng, chuyên gia Fortinet cho rằng: Khi các vị trí cấp thấp ngày nay phát triển hoặc biến mất, những người hiểu cách áp dụng và bảo mật AI sẽ thăng tiến nhanh nhất. Các tổ chức và nhà giáo dục nếu không thích ứng với sự chuyển dịch này, sẽ có nguy cơ mất đi một thế hệ tài năng an ninh mạng trong tương lai.

Trong trao đổi với phóng viên VietNamNet về vấn đề thiếu hụt nhân sự an ninh mạng chất lượng cao, ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc quốc gia Fortinet Việt Nam khuyến nghị: Một trong những giải pháp cần tập trung là tích cực hợp tác, trao đổi với các công ty bảo mật uy tín để chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Với riêng Fortinet, đơn vị đang tích cực triển khai chương trình đào tạo NSE hướng đến phát triển cộng đồng an toàn mạng trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, với mục tiêu năm 2026 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ đào tạo an ninh mạng cho 1 triệu người.