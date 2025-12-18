Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội thảo chuyên sâu “Vận hành và giám sát thị trường tài sản số”, có sự đồng hành OKX Global và Tether.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chuyên môn được NCA chủ trì triển khai thời gian qua, nhằm phân tích các rủi ro an ninh mạng, mô hình công nghệ mới nổi, yêu cầu bảo vệ người dùng và cơ chế quản trị, giám sát hạ tầng dữ liệu của tài sản số.

Chuỗi hoạt động này hướng tới góp phần nâng cao nhận thức xã hội về an ninh cho tài sản số, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ phát triển các sàn giao dịch tài sản số một cách an toàn, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.

Theo Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA Vũ Duy Hiền, thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi đặt trên nền tảng an ninh mạng vững chắc, có cơ chế giám sát minh bạch và khả năng phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro.

Nhận định việc thí điểm vận hành thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam là cần thiết, song Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA Vũ Duy Hiền cũng nhấn mạnh: Thị trường này chỉ có thể phát triển bền vững khi đặt trên nền tảng an ninh mạng vững chắc, có cơ chế giám sát minh bạch và khả năng phát hiện, xử lý rủi ro kịp thời.

Ông Vũ Duy Hiền cũng cho rằng, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 05 ngày 9/9/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có 3 yêu cầu then chốt cần quan tâm, đó là: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ chuỗi vận hành, bao gồm nền tảng giao dịch, lưu ký, quản lý khóa, quản trị rủi ro và bảo vệ dữ liệu người dùng; xây dựng cơ chế giám sát minh bạch và phản ứng nhanh: theo dõi dòng tiền, sức khỏe hệ thống, rủi ro thanh lý và các hành vi bất thường của thị trường; thúc đẩy các hợp tác trong nước và quốc tế nhằm học hỏi kinh nghiệm quản lý, chia sẻ mô hình vận hành hiệu quả và áp dụng vào điều kiện Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia của NCA, OKX, Tether đã có những chia sẻ về kiến trúc kỹ thuật của các nền tảng giao dịch tài sản số quy mô quốc tế; cơ chế vận hành, quản trị rủi ro và giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản số - VASP; kinh nghiệm hợp tác công - tư trong bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống dòng tiền bất hợp pháp; và đặc biệt là khung đào tạo nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho sàn giao dịch tài sản số.

Đại diện Ban Công nghệ của NCA giới thiệu về chương trình đào tạo chuyên sâu "Đảm bảo an ninh mạng cho sàn giao dịch tài sản số”.

Theo đại diện Ban Công nghệ của NCA, với mục tiêu nâng cao năng lực phòng thủ và ứng phó trong hệ sinh thái tài sản số, NCA đã xây dựng và sẽ sớm triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu “Đảm bảo an ninh mạng cho sàn giao dịch tài sản số” dành cho các cán bộ quản lý và chuyên viên an ninh mạng.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng và chuyên sâu, tập trung vào 4 mục tiêu chính gồm: Hiểu rõ kiến trúc và rủi ro, nhận diện vectơ tấn công, xây dựng năng lực phòng thủ, nâng cao năng lực tư duy chiến lược và ứng phó.

Qua giới thiệu về chủ đề chính của 6 bài giảng trong chương trình đào tạo chuyên sâu “Đảm bảo an ninh mạng cho sàn giao dịch tài sản số”, đại diện Ban Công nghệ của NCA nhấn mạnh: “Chương trình đào tạo này không chỉ là một khóa học mà còn là một cơ hội chiến lược nhằm giúp các tổ chức tại Việt Nam nâng cao năng lực phòng thủ trước những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp trong lĩnh vực tài sản số”; đồng thời khẳng định NCA cam kết xây dựng một mạng lưới đối tác chiến lược để củng cố hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn và vững mạnh hơn cho Việt Nam.