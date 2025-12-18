Chiều ngày 18/12, Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng - Vietnam Cyber Security Forum 2025 đã được Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia - NIC (Bộ Tài chính) phối hợp với Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia an ninh mạng Việt Nam - ViSecurity tổ chức tại Hà Nội.

Tập trung thảo luận 3 nội dung trọng tâm gồm phát triển thao trường an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo an ninh mạng, Vietnam Cyber Security Forum 2025 tạo diễn đàn kết nối đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng an ninh mạng cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi chuyên môn và tham vấn để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái an ninh mạng tại Việt Nam.

Phó Giám đốc NIC Võ Xuân Hoài phát biểu khai mạc Vietnam Cyber Security Forum 2025.

Phó Giám đốc NIC Võ Xuân Hoài nhận định: Thực tiễn hiện nay cũng cho thấy rằng các mối đe dọa trên không gian mạng ngày càng gia tăng cả về quy mô, mức độ tinh vi và tính xuyên biên giới, đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp công nghệ tiên tiến, những mô hình hợp tác mới và đặc biệt là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh trong lĩnh vực an ninh mạng.

Trong bối cảnh đó, với vai trò là hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, NIC được giao nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong đó có an ninh mạng. Đến tháng 8/2025, NIC đã bảo trợ việc hình thành 5 mạng lưới trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược,trong đó có ViSecurity.

Mạng lưới ViSecurity được định hướng là một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia, tập trung nghiên cứu và phát triển những giải pháp an ninh mạng “Make in Vietnam”, phục vụ trực tiếp cho việc bảo vệ các hạ tầng số trọng yếu.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục bảo trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho mạng lưới ViSecurity triển khai các sáng kiến, mô hình hợp tác và hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng. Đồng thời, tạo cầu nối hợp tác giữa cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu trong nước với mạng lưới an ninh mạng quốc tế”, ông Võ Xuân Hoài khẳng định.

CEO SafeGate Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch mạng lưới ViSecurity nhấn mạnh: Việc phát triển thao trường an ninh mạng Việt Nam là một hoạt động nổi bật của mạng lưới.

Chia sẻ về hoạt động thời gian qua, CEO SafeGate Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch mạng lưới ViSecurity cho biết: Sau thời gian ngắn, mạng lưới đã thu hút sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia hàng đầu Việt Nam lĩnh vực an ninh mạng. Ngay từ những bước đi đầu tiên, mạng lưới đã tập trung triển khai các hoạt động thiết thực, trong đó nổi bật là việc phát triển thao trường an ninh mạng Việt Nam phục vụ diễn tập, nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Dự án Thao trường an ninh mạng đã được báo cáo với lãnh đạo Chính phủ trong tháng 11/2025, hiện đang trong quá trình hoàn thiện khung kỹ thuật, dự kiến vận hành trong tháng 6/2026; đặc biệt dự án đang được xem xét đăng ký bổ sung là sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ. “Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm và sự đồng lòng của các thành viên ViSecurity trong việc góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo an ninh mạng Việt Nam”, ông Ngô Tuấn Anh bày tỏ.

Trưởng ban Đào tạo của ViSecurity Nguyễn Khánh Tùng thông tin về định hướng triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng của mạng lưới.

Theo chuyên gia Nguyễn Khánh Tùng đến từ trường Đại học Điện lực, Trưởng ban Đào tạo của ViSecurity cho biết, kế hoạch hoạt động phát triển nguồn nhân lực của mạng lưới ViSecurity đã xác định tập trung đẩy mạnh đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết Viện nghiên cứu - Nhà trường - Doanh nghiệp; triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, thực chiến, với giảng viên thực chiến và sự hỗ trợ của thao trường an ninh mạng.

“Mục tiêu nhiệm vụ đào tạo của mạng lưới ViSecurity là nhằm giải quyết căn bản bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng của Việt Nam, xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư an ninh mạng đông và mạnh, đủ khả năng đảm đương các trọng trách bảo vệ không gian mạng quốc gia và phát triển công nghiệp an ninh mạng”, ông Nguyễn Khánh Tùng cho hay.