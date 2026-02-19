Trong lúc bóng đá châu Âu dồn sự chú ý vào loạt trận play-off lượt đi Champions League, thì Serie A vẫn không ngừng lại.

Tại San Siro, Milan và Como tạo nên cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng, đá bù vòng 24 Serie A.

Nico Paz trừng phạt Maignan. Ảnh: @Como_1907

Ngay trong hiệp đầu, Como kiểm soát bóng vượt trội và không từ bỏ bản sắc. Đội bóng của Cesc Fabregas triển khai lối chơi đầy cá tính, trong khi Milan đáp trả bằng những pha luân chuyển bóng dài nhưng thiếu chiều sâu.

Phía Milan gia tăng sức ép bằng lối pressing quyết liệt, dẫn đến pha phạm lỗi của Fikayo Tomori với Martin Baturina bên phần sân nhà.

Sau khi tạo những cơ hội rõ ràng hơn, Como có bàn mở tỷ số ở phút 32. Thủ môn Mike Maignan mắc lỗi nghiêm trọng trong triển khai bóng, để Nico Paz cướp được và dứt điểm vào khung thành trống.

Milan lập tức phản ứng với cú sút của Tomori buộc Jean Butez trổ tài. Ngay sau đó, trung vệ người Anh suýt phản lưới trong nỗ lực cản phá tình huống phạt góc của Nico Paz.

Hiệp 2 trở nên sôi động hơn hẳn. Milan tăng tốc và cuối cùng tìm được bàn gỡ từ một thủ lĩnh.

Leao ghi bàn đẹp mắt giải cứu Milan. Ảnh: ACM

Phút 64, trong pha phản công tốc độ, Ardon Jashari thực hiện đường chuyền dài gần 50 mét, Rafael Leao bứt phá thực hiện cú lốp bóng một chạm từ ngoài vòng cấm thành bàn.

Fabregas tăng cường tấn công khi tung Anastasios Douvikas vào sân. Tuy vậy, thế trận vẫn nghiêng về chủ nhà. Fofana có cơ hội nhưng đánh đầu vọt xà ở tư thế không ai kèm.

Những phút cuối đầy căng thẳng. HLV Max Allegri bị truất quyền chỉ đạo sau tranh cãi với khu kỹ thuật Como.

Không có thêm bàn thắng nào trong ít phút còn lại. Kết quả hòa 1-1 giúp Como duy trì vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Milan kém đội đầu bảng Inter Milan đến 7 điểm khi bằng số trận.

Ghi bàn:

Milan: Rafael Leao 64’.

Como: Nico Paz 32’.