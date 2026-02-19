Dù bị đánh giá thấp hơn, Bodo/Glimt mới là đội nhập cuộc đầy tự tin khi tiếp đón đương kim á quân Inter Milan.

Đại diện Na Uy chơi mạch lạc, chủ động pressing và sớm được đền đáp ở phút 20. Từ pha phối hợp trung lộ sắc nét, Brunstad Fet tung cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số, khiến Inter choáng váng.

Bodo/Glimt gây bất ngờ lớn tại Champions League - Ảnh: UEFA

Bàn thua buộc đội khách phải tăng tốc. Chỉ ít phút sau, Darmian đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối. Sức ép liên tục được Inter tạo ra và đến phút 30, Esposito kịp thời ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sang hiệp hai, thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được duy trì. Lautaro Martinez suýt giúp Inter vượt lên khi đệm bóng trúng cột dọc ở phút 46. Tuy nhiên, khi đang chơi có phần lấn lướt, đại diện Serie A bất ngờ mắc sai lầm chí mạng.

Phút 61, Augusto chuyền hỏng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện để Jens Petter Hauge ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ ba phút sau, Kasper Hogh tiếp tục trừng phạt Inter bằng pha lập công thứ ba.

Dù dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối, Inter vẫn bất lực trước hàng thủ kín kẽ của đội chủ nhà và chấp nhận thất bại 1-3, đối mặt thử thách lớn ở lượt về trên đất Italia.

Ghi bàn:

Bodo/Glimt: Brunstad Fet 20', Hauge 61', Hogh 64'

Inter: Esposito 30'

Đội hình xuất phát:

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Patrick Berg, Brunstad Fet, Blomberg, Kasper Hogh, Jens Petter Hauge

Inter: Sommer, Acerbi, Akanji, Bastoni, Darmian, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Augusto, Martinez, Esposito