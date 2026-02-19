Nguồn MB cho hay, Real Madrid đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới và Jurgen Klopp là một trong những ưu tiên của Chủ tịch Florentino Perez.

“Các cuộc gặp gỡ đã diễn ra và đôi bên đều muốn đạt được thỏa thuận”.

Klopp hiện làm giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, được cho đưa ra những yêu cầu rõ ràng với lãnh đạo Real Madrid. Ảnh: Transfer News Live

Tuy nhiên, MB cũng nhấn mạnh, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vẻ ngoài, khi cựu thuyền trưởng Liverpool có những yêu cầu đầy quyết liệt và rõ ràng mà nếu phía Real Madrid chấp thuận, sẽ có những thay đổi lớn ở Bernabeu.

Cụ thể hơn, Jurgen Klopp được cho muốn toàn quyền quyết định với dự án ở Bernabeu cũng như xây dựng đội hình phù hợp theo triết lý bóng đá của mình.

El Nacional tiết lộ thêm, ở cuộc gặp gần nhất giữa đôi bên, Klopp đưa ra yêu cầu khiến Real Madrid không thể nào ngờ: bán Jude Bellingham.

Ngôi sao tuyển Anh là trụ cột quan trọng ở thì hiện tại và tương lai của Real Madrid, nhưng Klopp không thấy Bellingham phù hợp với lối chơi mà ông muốn xây dựng ở Bernabeu.

Klopp hiểu rõ, một khi Jude Bellingham không tuân theo ý đồ chiến thuật, với tầm ảnh hưởng anh có thể gây tác động chung đến động lực toàn đội. Điều đó sẽ vô cùng tai hại.

Klopp được cho yêu cầu bán Jude Bellingham, cũng không giữ cả Rodrygo và Camavinga, trong khi muốn bổ sung 2 trung vệ, 2 tiền vệ và đưa Endrick trở lại. Ảnh: Fabrizio Romano

Chưa kể, việc bán Bellingham có thể mang tính chiến lược giúp ông xây dựng lại đội hình, khi cầu thủ này đang có giá rất cao, gần 150 triệu euro.

Nhưng nếu Real Madrid chấp thuận yêu cầu bán Jude Bellingham của Klopp, đồng nghĩa thay đổi chiến lược lớn, trong đó nhà cầm quân người Đức nắm quyền hành rất cao. Liệu ‘ông trùm’ Perez có chấp nhận điều này ở Real Madrid, khi lâu nay vốn được cho vẫn can thiệp vào công việc của các đời HLV, bao gồm cả chuyển nhượng lẫn dùng người?

Trước câu hỏi lớn này, Defensa cung cấp thêm, Real Madrid chỉ thay ghế HLV trưởng, mời Klopp về thay Arbeloa, nếu họ không vô địch La Liga và hỏng ăn Champions League.

Alvaro Arbeloa đang có những kết quả tích cực, vừa cùng Real Madrid vượt Barca để lên dẫn đầu La Liga, trong khi cũng thắng Benfica 1-0 ở lượt đi play-off Champions League.