Từ Tây Ban Nha, tờ Fichajes loan tin, MU qua mặt các đối thủ ở Ngoại hạng Anh và châu Âu, đang dẫn đầu ký sao trẻ Real Madrid, Endrick.

MU được loan tin đang dẫn đầu ký Endrick. Ảnh: Transfer News Live

Tài năng 19 tuổi người Brazil quyết định rời Real Madrid gia nhập Lyon (Ligue 1) theo dạng cho mượn vào tháng 1 vừa qua, sau khi chưa có nổi tổng cộng 100 phút ra sân kể từ đầu mùa.

Có những suy đoán, Endrick sẵn sàng chia tay hẳn với Real Madrid, sau những khó khăn gặp phải ở Bernabeu và cảm giác không được đối xử một cách công bằng.

Các nguồn tin cho hay, Endrick nằm trong tầm ngắm của MU và họ tin rằng “đây là cơ hội có một không hai” để ‘cuỗm’ sao trẻ Real Madrid về Old Trafford.

Điều đáng chú ý, Endrick là cầu thủ mà Jurgen Klopp được cho yêu cầu đưa trở lại, trong đàm phán khả năng trở thành HLV trưởng Real Madrid.

Bên cạnh mục tiêu Endrick, MU được cho cũng tất bật cho các kế hoạch chuyển nhượng khác và họ mong được… chi nhiều tiền (từ 200 triệu bảng trở lên), vì điều đó đồng nghĩa thầy trò Carrick lấy được vé dự Cúp C1 mùa sau.

Xung quanh thông tin Cole Palmer sắp bén duyên Old Trafford những ngày qua, có diễn biến mới làm ‘nóng’ thêm thương vụ này.

Rapper Tunde - bạn Cole Palmer bóng gió việc tiền đạo Chelsea sắp đổi sang màu áo đỏ MU. Ảnh: instagram

Cụ thể, trong hình ảnh được tiền đạo Chelsea đăng tải, người bạn của anh là rapper Tunde đã chia sẻ lại, kèm nội dung bóng gió việc Cole Palmer gia nhập MU.

“Rồi sẽ có ngày, tôi đưa Cole Palmer trở lại nhà – Manchester United, về đúng nơi cậu ấy thuộc về. Hãy hỏi cậu ấy đi, xem đội bóng yêu thích của Palmer là đội nào”.

Cole Palmer được cho không thực sự hài lòng với cuộc sống ở London, với Guardian đưa tin, anh đang “nhớ nhà” và “xem xét trở lại Manchester” vào hè này.

Ngôi sao 23 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Man City, trước khi lên đội 1. Tuy nhiên, anh không là lựa chọn chính của Pep Guardiola, nên đã quyết định chuyển đến Chelsea vào hè 2023, với giá 40 triệu bảng.

Tuy gắn bó với Man City từ nhỏ, nhưng MU mới là đội bóng yêu thích của Cole Palmer.