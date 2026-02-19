Atletico Madrid nhập cuộc hiệu quả và sớm chiếm lợi thế trước Club Brugge. Ngay phút thứ 8, Julian Alvarez mở tỷ số trên chấm phạt đền sau tình huống Joaquin Seys để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đội khách duy trì sức ép và trước giờ nghỉ còn nhân đôi cách biệt khi Lookman đệm bóng cận thành từ pha bóng lộn xộn xuất phát từ cú đánh đầu không trúng tâm của Griezmann.

Club Brugge và Atletico Madrid tạo nên màn rượt đuổi siêu kịch tính - Ảnh: UEFA

Tưởng như Atletico đã nắm chắc lợi thế, nhưng hiệp hai chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Club Brugge. Phút 51, Onyedika đá bồi thành công sau khi Tresoldi không thắng được Oblak, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ chín phút sau, Diakhon đi bóng táo bạo bên cánh trái rồi kiến tạo để Tresoldi ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Khi tinh thần Brugge lên cao, Atletico bất ngờ tái lập thế dẫn trước ở phút 79 nhờ pha phản lưới nhà đáng tiếc của Ordonez sau đường căng ngang của Llorente.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại. Phút 89, Onyedika chọc khe thuận lợi để Tzolis thoát xuống ghi bàn. Ban đầu bàn thắng bị từ chối vì việt vị, nhưng VAR xác nhận hợp lệ.

Trận hòa 3-3 mang đến lợi thế tinh thần lớn cho Club Brugge trước chuyến làm khách đầy thử thách tại Madrid.

Ghi bàn:

Club Brugge: Onyedika 52', Tresoldi 60', Tzolis 89'

Atletico Madrid: Alvarez 8', Lookman 45+4', Ordonez 79' - phản lưới

Đội hình xuất phát:

Club Brugge: Mignolet, Seys, Ordonez, Mechele, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Diakhon, Vanaken, Tzolis, Tresoldi

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann