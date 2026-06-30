Lewandowski vừa ký hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm với CLB ở giải nhà nghề Mỹ - Chicago Fire, sau khi rời Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.

HLV trưởng kiêm Giám đốc bóng đá Chicago Fire - Gregg Berhalter chia sẻ: "Chúng tôi đã đặt mục tiêu xây dựng một CLB đẳng cấp thế giới, truyền cảm hứng vươn tới sự xuất sắc, gắn kết thành phố Chicago và chinh phục các danh hiệu.

Lewandowski ký 2 năm với Chicago Fire - Ảnh: IG Chicago Fire

Robert Lewandowski hội tụ đầy đủ những giá trị đó và đại diện cho tiêu chuẩn mà thành phố này xứng đáng có: một nhà vô địch và một chiến binh thực thụ.

Sự xuất hiện của Lewy một lần nữa khẳng định tham vọng cạnh tranh các danh hiệu của Chicago Fire, đồng thời nâng tầm tiêu chuẩn của đội lên vị thế xứng đáng với thành phố này.

Chúng tôi rất nóng lòng được làm việc cùng Lewandowski và để người hâm mộ Chicago tận mắt chứng kiến, vì sao anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới."

Trong bốn mùa giải khoác áo Barcelona, Robert Lewandowski ghi 120 bàn và đóng góp 24 pha kiến tạo sau 193 lần ra sân.

Chân sút người Ba Lan rời đi, gã khổng lồ xứ Catalunya đang gấp rút tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để thay thế. Mục tiêu mà họ nhắm tới là Harry Kane.

Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Anh từ chối lời mời của Barca và gần như chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng nước Đức.

Tiền đạo 32 tuổi hiện chỉ còn một năm trong hợp đồng với Hùm xám, hưởng lương 415.000 bảng mỗi tuần. Bayern tự tin sẽ thuyết phục thành công Harry Kane đặt bút ký vào giao kèo mới.