Lịch thi đấu World Cup hôm nay 30/6 - Vòng 1/16
Thời gian Trận đấu Kênh Trực tiếp
29/6 - 02:00 Nam Phi 0-1 Canada VTV3, VTV6, VTV10
30/6 - 00:00 Brazil - Nhật Bản VTV3, VTV6, VTV9
30/6 - 03:30 Đức - Paraguay VTV3, VTV6, VTV10
30/6 - 08:00 Hà Lan - Morocco VTV3, VTV6, VTV9
01/7 - 00:00 Bờ Biển Ngà - Na Uy VTV3, VTV6, VTV10
01/7 - 04:00 Pháp - Thụy Điển VTV3, VTV6, VTV9
01/7 - 08:00 Mexico - Ecuador VTV3, VTV6, VTV9