Chưa bao giờ Vinicius Junior nổi cáu như Siêu kinh điển mà Real Madrid thắng Barcelona 2-1, tối 26/10. Nói “giận dữ” còn là nhẹ. Chưa từng có tiền lệ.

Mọi chuyện xảy ra ở phút 72, khi Vinicius thấy số áo mình hiện lên trên bảng thay người. Vinicius chỉ tay vào ngực, không tin nổi, mãi sau đó mới rời sân với những cử chỉ đầy bực tức, giơ tay lên trời, nói đủ điều.

Vinicius phản ứng xấu xí khi bị thay ra. Ảnh: Diario AS

Chưa dừng lại ở đó: anh không chào Xabi Alonso và đi thẳng vào đường hầm. Mặt đỏ gay gắt. Một hình ảnh sẽ còn được nhắc lại. Vào thay anh là Rodrygo.

Cảnh tượng ấy như một cơn địa chấn. Thậm chí gây sốc ngay cả với các đồng đội của Vinicius.

Sau một lúc vào đường hầm, Vinicius quay lại băng ghế dự bị với vẻ cau có. Không rõ là do tự anh quyết định hay có ai trong CLB yêu cầu. Nhưng anh đã trở lại.

Vinicius xem những phút cuối cùng của trận đấu cùng đồng đội. Tuy nhiên, tâm trạng cầu thủ người Brazil vẫn cực kỳ bực bội.

Vini không hiểu nổi vì sao mình lại bị thay ra, trong trận El Clasico mà anh đang chơi hay. Đang tỏa sáng, dù chưa ghi bàn. Bởi màn trình diễn của anh hôm đó là xuất sắc.

Vinicius gây hấn Yamal. Ảnh: MD

Mùa này, Vinicius đá chính 10 trong 13 trận. Anh thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát, nhưng hiếm khi được chơi trọn vẹn 90 phút. Chỉ có 3 trận anh đá đủ (gặp Levante, Atletico Madrid và Villarreal).

Dường như sự bực bội vì Xabi Alonso thay ra được Vinicius trút lên đối thủ, khi anh xuất hiện trong màn tranh cãi với các cầu thủ Barca, ngay sau khi Pedri nhận thẻ đỏ.

Không dừng lại, khi trận Siêu kinh điển kết thúc, Vinicius cùng Dani Carvajal và Thibaut Courtois là những người lao vào Lamine Yamal.

Lamine Yamal bị đe dọa. Nguồn: Mundo Deportivo

Carvajal có những cử chỉ ra hiệu trách Yamal. Courtois cũng khiển trách cầu thủ 18 tuổi của Barca.

Đó là cách các cầu thủ Real Madrid phản ứng vì những tuyên bố của Yamal trước trận. Anh có ý nói đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha “vừa ăn cắp, vừa la làng”.

Khi mọi chuyện tưởng như lắng xuống, Vinicius đến hét lên với Yamal: “Giờ thì nói đi”.

Vụ việc kéo theo Antonio Rudiger, David Alaba (Real Madrid) và Raphinha (Barca) – những người không được đăng ký – lao vào gây căng thẳng.

Ngoài ra, Vinicius cũng mỉa mai về trận đấu của Lamine Yamal: “Tất cả chỉ là những đường chuyền về, không gì khác ngoài những đường chuyền về”.