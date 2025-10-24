Đại chiến Real Madrid vs Barcelona đang nóng lên cả trong và ngoài sân cỏ, khi đây là trận đấu không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm.

Real Madrid quyết tâm không để mất mặt ở Bernabeu như mùa trước, thua trắng đến 0-4 Barca, với Lamine Yamal tung lưới Lunin, bên cạnh 2 cái tên khác là Raphinha và Lewandowski (cú đúp).

Lamine Yamal ghi bàn vào lưới Real Madrid ở Siêu kinh điển mùa trước tại Bernabeu. Ảnh: Defensa

Ở cuộc chạm trán tới đây, Hansi Flick bị cấm chỉ đạo do nhận 2 thẻ vàng ở trận Barca 2-1 Girona cuối tuần qua - trông đợi Lamine Yamal tỏa sáng mạnh mẽ, trong bối cảnh Lewandowski chấn thương, còn Raphinha mới trở lại tập, chưa có được 100% thể lực.

Theo báo chí Tây Ban Nha, thuyền trưởng người Đức đã chọn Lamine Yamal – Marcus Rashford và Ferran Torres làm bộ ba tấn công đấu Real Madrid.

Nhưng đây là trận Siêu kinh điển mà theo cựu danh thủ Luis Figo, người từng chơi cho Barca và sau đó ‘đào tẩu’ sang Real Madrid, chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng áo trắng.

Figo dự đoán Real Madrid đấu Barcelona sẽ “có nhiều bàn thắng” và "Kền kền sẽ giành thắng lợi chung cuộc 3-1". Siêu máy tính của Opta cũng dự đoán thầy trò Xabi Alonso đả bại Barca.

Luis Figo dự đoán Real Madrid thắng 3-1 Barca ở Siêu kinh điển lượt đi La Liga 2025/26, diễn ra vào cuối tuần này. Ảnh: Defensa

Chưa biết kết quả thực tế ra sao, nhưng anh chàng Lamine Yamal đầy bình tĩnh và lạc quan, làm nóng thêm cuộc chiến bằng việc công khai chế nhạo Real Madrid: “Họ ăn cắp, họ phàn nàn...”, ám chỉ đối thủ hay ca cẩm, phàn nàn nhưng thực tế mới là người được trọng tài thiên vị.

MB cho hay, phòng thay đồ Real Madrid dù ‘nóng mặt’ với phát ngôn của Lamine Yamal nhưng họ quyết định sẽ không đấu võ miệng, mà sẽ lên tiếng trên sân cỏ.

Xabi Alonso lệnh toàn đội tập trung cao độ, tránh để phiền nhiễu từ bên ngoài, dồn sức chơi một cách tốt nhất.

Cả Real Madrid và Barca đều cần thắng để khẳng định sức mạnh của mình, sự thống trị ở La Liga. Một chiến thắng sẽ đưa Mbappe và đồng đội tạo khoảng cách 5 điểm với đối thủ. Còn nếu Barca thắng sẽ đánh chiếm ngôi đầu, nhờ hơn Real Madrid 1 điểm.