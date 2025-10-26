Thảm họa Liverpool

Hôm thứ Sáu vừa qua, Pep Guardiola bình luận: “Trong 2 hoặc 3 trận đầu tiên, họ nói chúng tôi bị loại khỏi cuộc đua vô địch Premier League. Giờ thì người ta lại nói rằng Liverpool đã hết thời. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng họ sẽ trở lại...”.

Pep nói bằng giọng mỉa mai: “Tôi hiểu rõ tất cả các chuyên gia, bình luận viên và cựu cầu thủ, họ luôn biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào chỉ sau 5 trận đấu; còn tôi thì không. Tôi luôn đợi đến sau 10 hoặc 15 trận mới có thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra”.

Van Dijk và Liverpool có màn trình diễn thảm họa. Ảnh: Alamy

Nhưng ở thời điểm này có vẻ các chuyên gia đúng khi bình luận về Liverpool. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh thực sự đang sa sút.

Hồi giữa tuần, “The Kop” phần nào xoa dịu nỗi đau bằng trận thắng Frankfurt 5-1 ở Champions League, nhưng tình cảnh của họ tại giải quốc nội vẫn cực kỳ bi đát.

Sân Gtech Community được ví như “phòng nha sĩ”, một nơi luôn gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Ở đó, Liverpool bị Brentford của Keith Andrews “nhổ sạch răng” sau 90 phút đáng quên.

Thêm một trận đấu đáng thất vọng khác của những Mohamed Salah, Florian Wirtz và các đồng đội. Giờ đây, họ đã thua 4 trận liên tiếp tại Premier League.

“Tôi không ngờ lại thua 4 trận liên tiếp. Con đường phía trước luôn gập ghềnh”, Arne Slot thừa nhận. Vấn đề của đội bóng thành phố cảng thực sự nghiêm trọng

Chiến lược gia người Hà Lan cố gắng tìm kiếm một lý do: “Tôi không biết liệu đó có phải là cái cớ hay không, nhưng trong 6 trận gần nhất mà chúng tôi thi đấu, có 5 trận sân khách”.

Không có tân binh đắt giá Alexander Isak (chấn thương), Hugo Ekitike mất tích, Konate lại bị chỉ trích, Van Dijk phạm lỗi dẫn đến phạt đền, Salah cùng Wirtz để mất bóng tổng cộng 30 lần…, đó là những gì Liverpool thể hiện.

Cách nay không lâu, ở Old Trafford, người ta nói đến khả năng Ruben Amorim bị sa thải. Giờ đây, MU thậm chí đã qua mặt Liverpool lên đứng hạng 4, đẩy thầy trò Slot xuống thứ 6.

Arne Slot không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ảnh: PA

Căn bệnh khó chữa

“Chúng tôi không cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh khi để thủng lưới quá nhiều”, Slot lập luận. Mùa trước, Liverpool nhận trung bình 1,08 bàn thua/trận, trong khi hiện tại lọt lưới gần 1,56 bàn/trận.

Có một căn bệnh rất dễ thấy ở Liverpool, nhưng khó chữa: những bàn thua đến từ rất sớm.

Gặp Crystal Palace – mở màn cho chuỗi thất bại nặng nề - Liverpool thủng lưới ở phút 9; trước Chelsea là phút 14; bàn thua khi gặp MU đến chỉ sau 2 phút. Mới nhất, Brentford ghi bàn vào lưới nhà ĐKVĐ ở phút thứ 5.

Trước Brentford, Salah chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp “tịt ngòi” trên mọi đấu trường với Liverpool.

Tuy vậy, màn trình diễn ở Tây London của Salah vẫn chưa thuyết phục. Tiền đạo người Ai Cập bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi.

Hàng công mà Slot bố trí với Salah, Wirtz, Cody Gakpo và Ekitike – được ví như “bộ tứ huyền ảo” về lý thuyết – hầu không tạo được điểm nhấn trong khâu tấn công.

Ở phía sau, hàng thủ Liverpool tiếp tục duy trì phong độ kém dần đều. Từ những pha ném biên đến các tình huống tấn công từ hai cánh, Brentford đều làm rung chuyển khung thành đội khách.

Mamardashvili phải thực hiện đến 5 pha cứu thua – đặc biệt là cú dứt điểm của Damsgaard, nếu đi vào lưới có thể là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu, so với 3 lần cản phá của Caoimhin Kelleher – một người cũ tại sân Anfield.

Mamardashvili có 5 pha cứu thua nhưng không đủ giúp Liverpool giành điểm. Ảnh: PA

Đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém trong khâu phòng ngự của “The Kop”. Cách Konate chống lại những đường chuyền xuyên tuyến của Brentford chứ như một gã vụng về.

Slot làm mọi thứ với hy vọng giành điểm, bao gồm việc tung Federico Chiesa và tài năng trẻ Rio Ngumoha vào sân với chiến thuật “siêu tấn công” như thể trong trò FIFA, nhưng vô ích. Ngay cả khi trọng tài kéo dài trận đấu quá 100 phút, Liverpool cũng bất lực.

Trên khán đài Gtech Community, người hâm mộ Brentford đồng loạt hát “You’re getting sacked in the morning” (Ông sắp bị sa thải rồi đấy) để châm chọc Arne Slot. Một hình ảnh phản ánh rõ cuộc khủng hoảng của Liverpool.

Slot có rất nhiều việc phải làm để ngăn thảm họa, khi phía trước Liverpool là hành trình nặng nề: gặp Crystal Palace (League Cup), Aston Villa, Real Madrid (Champions League) và Man City.