Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng chúc mừng Petrovietnam và Vietcombank - 2 doanh nghiệp hàng đầu của đất nước đã ký kết 1 hợp đồng tín dụng để triển khai dự án có tổng mức đầu tư rất lớn. Đây cũng là công trình khởi đầu, mang tính đột phá để thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh).

Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, đây không chỉ là niềm vui chung của 2 doanh nghiệp mà còn là niềm vui chung của Đảng, Chính phủ, của nhân dân trước việc đầu tư những dự án kinh tế lớn, tạo sự lan tỏa, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển đất nước lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng thông tin: Còn hơn 2 tháng nữa năm 2025 sẽ khép lại, với những dự báo, Việt Nam có thể đạt được những kết quả rất tốt về kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình đột phá để phát triển theo các nghị quyết của Bộ Chính trị. Theo đó, năm nay, Chính phủ phấn đấu đạt tăng trưởng trên 8%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 911 tỷ USD, xuất siêu khoảng 25 tỷ USD… nhìn chung các cân đối lớn, chỉ số vĩ mô là tốt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành chúc mừng Petrovietnam và Vietcombank ký kết thành công hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành chúc mừng Petrovietnam và Vietcombank ký kết thành công hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỷ USD.

Qua đây, Phó Thủ tướng biểu dương Petrovietnam, Vietcombank đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn vừa qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong những năm tới. Để chuỗi dự án sớm mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Petrovietnam tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Vietcombank để triển khai dự án một cách khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng ở mức cao nhất, chủ động phối hợp chặt chẽ, thông báo sớm về nhu cầu vốn để Vietcombank giải ngân hiệu quả, đảm bảo khớp nối các dự án thành phần trong tổng thể chuỗi Dự án.

Ngọc Minh