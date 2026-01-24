Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau 4 ngày chìm trong rét đậm, rét hại, nhiệt độ tại miền Bắc đang có xu hướng tăng dần.

Trong hai ngày tới (25-26/1), miền Bắc vẫn duy trì trời rét, vùng núi có nơi rét đậm nhưng mức nhiệt tăng thêm 1-2 độ mỗi ngày so với ngày 24/1.

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, cao nhất 17-19 độ, vùng núi từ 9-12 độ, cao nhất 15-17 độ. Tuy nhiệt độ tăng nhưng do xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn nên cảm giác rét vẫn khá rõ rệt.

Thời tiết miền Bắc sắp đón nhiều đợt không khí lạnh trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Từ đêm 26-27/1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường yếu và có xu hướng lệch đông nên trời tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt trong ngày 27/1 ở mức khá thấp, tương đương với hai ngày trước đó.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ khoảng 28-30/1, miền Bắc sẽ hửng nắng, chấm dứt chuỗi ngày nhiều mây, âm u, có mưa nhỏ rải rác; nền nhiệt tăng nhẹ với mức thấp nhất 15-17 độ, cao nhất từ 21-22 độ, vùng núi có thể thấp hơn.

Đáng lưu ý, khoảng từ chiều tối và đêm 30-31/1, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác trong các ngày 30-31/1, nền nhiệt giảm 2-4 độ so với trước đó.

Theo các chuyên gia khí tượng, miền Bắc đang trong cao điểm của mùa rét năm nay. Mặc dù không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, song từ nửa cuối tháng 1 đến hết tháng 2/2026 vẫn có thể xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng và ngắn ngày; vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, băng giá.

Dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 24/1-3/2/2026):

Từ đêm 24-26/1:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa vài nơi, riêng đêm 24/1 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 26/1-3/2:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; riêng đêm 26/1 và ngày 27/1, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ khoảng chiều tối và đêm 30-31/1 có mưa rải rác.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa vài nơi; riêng các thời kỳ từ 28-29/1 và từ 31/1-2/2 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.