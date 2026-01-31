Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm 2-4 độ. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chiều tối và đêm 31/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm 31/1 và sáng 1/2, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết Hà Nội trời không quá rét, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ đêm 31/1, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ trời chuyển rét.

Từ đêm 31/1-2/2, Bắc Bộ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; trung bình 17-19 độ. Bắc Trung Bộ thấp nhất 15-18 độ; trung bình 18-20 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, không khí lạnh đã gây mưa và làm nhiệt độ giảm. Lúc 13h ngày 31/1, nhiệt độ tại nhiều nơi ở Hà Nội ở mức 19-20 độ. Đêm 31/1 và ngày 1/2, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, sau đó duy trì cường độ ổn định.

Ngày 1/2, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa; gió đông bắc cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng, mức thấp nhất phổ biến 13-15 độ, ngày nắng tăng nhiệt đến 22 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 1 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 31/1 và ngày 1/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.