Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ gần sáng và ngày 31/1, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm 30-31/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 31/1, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31/1, khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 31/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ kèm rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Ngày 1/2, Hà Nội không mưa, trời rét, nhiệt độ duy trì ở mức thấp.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 1 đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 30 và ngày 31/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày mai trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng Điện Biên - Lai Châu có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày mai trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, chiều tối mai gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-24 độ, phía Nam 25-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.