Dự báo thời tiết ngày 10/10/2026, miền Bắc mưa to cục bộ, trời dịu mát. Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, tâm mưa dịch chuyển ra Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn mưa giông vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, tập trung ở Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/10, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua, chỉ còn mức cao nhất khoảng 29 độ.

Thời tiết miền Bắc có mưa giông, trời chuyển mát. Ảnh: Hoàng Minh

Trong khi đó, đêm 9/10 đến ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ đến 9/10 đến đêm 10/10, khu vực Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 10/10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ đêm 9/10 đến ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa giông. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 10/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.