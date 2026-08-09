Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ghi nhận ngày 9/8, nhiệt độ tại các trạm ở mức cao: Hòa Bình (Phú Thọ) 38.3 độ, Lào Cai 38.6 độ, Bắc Mê (Tuyên Quang) 39.9 độ, Bắc Ninh 38.2 độ, Láng (Hà Nội) 38.5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.3 độ, Quỳ Châu (Nghệ An) 38.1 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Dự báo, ngày 10-11/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Miền Bắc nắng nóng kéo dài. Ảnh: Thạch Thảo

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ trong những ngày tới, có khả năng dịu dần từ khoảng 14-15/8. Tại Trung Bộ, tình trạng nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong những ngày tới.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/8, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 36-38 độ; phía Bắc, phía Nam và phía Tây 35-37 độ. Dự báo, đợt nắng nóng này tại Hà Nội có thể kéo dài đến ngày 14/8.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều (thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất).

Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ so với nhiệt độ dự báo tùy thuộc vào điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường) và độ ẩm.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối duy trì có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 10/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng); đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.