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Chiều tối nay (7/8), dự báo viên Như Quỳnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ những ngày tới có khả năng chuyển sang nắng nóng diện rộng sau khi mưa giông giảm.

Cụ thể, trong đêm nay (7/8), mưa giông tại Bắc Bộ thu hẹp, chỉ còn xuất hiện rải rác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Các nơi khác thuộc Trung Bộ chỉ có mưa giông vài nơi.

Sang ngày 8/8, thời tiết toàn khu vực chuyển biến tích cực hơn khi mưa giảm nhanh.

Miền Bắc sắp nắng nóng diện rộng. Ảnh: Nam Khánh

Trong đó, khu vực Bắc Bộ, mưa giông chỉ còn xảy ra ở một vài nơi; ban ngày trời nắng, một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, mưa giông giảm dần, chỉ còn mưa rào và giông rải rác.

Đang lưu ý, theo dự báo viên, từ ngày 9/8, một đợt nắng nóng diện rộng sẽ bùng phát ở những khu vực trên.

Theo đó, ngày 9/8, nắng nóng diện rộng xuất hiện trước tiên tại khu vực Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi cục bộ trên 37 độ.

Từ ngày 10/8, phạm vi nắng nóng tiếp tục mở rộng sang Tây Bắc Bộ và dải miền Trung kéo dài từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi; mức nhiệt phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khi xảy ra nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều (thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất).

Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ so với nhiệt độ dự báo tùy thuộc vào điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường) và độ ẩm.