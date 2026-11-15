Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt trong những ngày tới, có nơi trên 30 độ trước khi đón đợt không khí lạnh mới từ khoảng 18/11. Trong khi đó, Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết các khu vực trên cả nước trong 10 ngày tới (từ đêm 14/11 đến ngày 24/11) có nhiều biến động.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, trời có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đáng chú ý, từ ngày 15-17/11, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ. Tuy nhiên, khoảng ngày 18/11, khu vực này có khả năng đón một đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Thời tiết miền Bắc sắp đón tiếp không khí lạnh, trời mưa giông và chuyển lạnh, có nơi rét. Ảnh: Hoàng Minh

Từ khoảng ngày 18-19/11, thời tiết Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Các chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh này không mạnh như đợt hôm 9/11 nên gió sẽ không rít kéo dài, nhiệt độ cũng không giảm sâu. Trời sẽ lạnh vào ban ngày khoảng 21-25 độ, đêm và sáng sớm chuyển rét 15-20 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, trong những ngày tới, nhiệt độ tại Hà Nội có thể tăng lên 32 độ trong ngày 17/11. Từ ngày 18/11, do tác động của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm dần. Đến ngày 20/11, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực còn khoảng 19 độ, cao nhất 21 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng nhẹ, nhưng đêm và sáng trời vẫn rét.

Cũng theo các chuyên gia, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến thời tiết có cảm giác thay đổi khá rõ.

Tại khu vực Trung Bộ, những ngày tới, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi. Riêng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 19/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ở Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào rải rác, một số nơi có giông. Khoảng từ ngày 19-20/11, mưa rào và giông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Nhận định xa hơn, từ nay đến khoảng giữa ngày 10/12/2026, cơ quan khí tượng cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ so với trung bình nhiều năm (TBNN), có nơi cao hơn.

Về lượng mưa, khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn 5-20% so với TBNN cùng thời kỳ; các khu vực còn lại thấp hơn 5-20%. Đáng chú ý, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có nơi lượng mưa thấp hơn 20-40% so với TBNN.

Trong thời kỳ dự báo, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được nhận định thấp hơn TBNN, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam (TBNN: Biển Đông có khoảng 1,3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó 0,7 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta).

Dù vậy, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại Trung Bộ.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong khoảng 1-2 tuần đầu của thời kỳ dự báo, sau đó có xu hướng yếu hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, rãnh gió Tây trên mực 5.000m, nhiễu động gió Đông và rãnh thấp xích đạo ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, cực đoan do biến đổi khí hậu, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo trong 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.