Mưa lớn tiếp tục trút xuống Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, riêng đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lên tới 780mm. Trong khi đó, miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng đến khoảng ngày 13/11.

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, trong đêm qua (9/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa đã có mưa lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại (chiều 10/11), nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 450mm. Đáng chú ý, đỉnh Bạch Mã (TP Huế) có lượng mưa lên tới 780mm, trong khi trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) ghi nhận 460mm.

Mưa lớn kéo dài ở miền Trung, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Dự báo, đợt mưa lớn này tiếp tục kéo dài đến hết đêm 11/11. Vùng mưa tập trung tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Mưa lớn gây ngập sâu ở Nông Cống, Thanh Hóa ngày 9/11/2026. Ảnh: Lê Dương

Trong đó, khu vực trọng điểm có lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm. Cơ quan khí tượng đã nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 2 tại TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Riêng TP Huế và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa thấp hơn, phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, do mưa dồn dập kéo dài nhiều ngày, nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị vẫn ở mức cao. Đặc biệt, người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi cao có nơi rét đậm

Tại miền Bắc, mưa đã tạm thời kết thúc nhưng thời tiết vẫn khá rét, đặc biệt vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân chú ý giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ, nhằm bảo vệ sức khỏe trong thời điểm thời tiết giao mùa có nhiều biến động.

Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng 2 ngày tới (đêm 10-12/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Riêng phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 11/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Đông Bắc Bộ, ngày 12/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tiếp đó, thời kỳ từ đêm 12-20/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong khoảng từ đêm 12/11 đến sáng 13/11. Trong đêm 12 và ngày 13/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, theo bảng trên, ngày 11/11, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng lên 24 độ. Tuy nhiên, đến ngày 12/11, khi xuất hiện mưa giông, nhiệt độ giảm còn 22 độ.

Đáng chú ý, từ ngày 13/11, nhiệt độ cao nhất tăng nhanh lên 27 độ, sau đó tiếp tục tăng và đạt mức 30 độ trong những ngày tiếp theo. Thời tiết chuyển sang trạng thái không mưa, có nắng.

Nhiệt độ thấp nhất cũng có xu hướng tăng dần, từ mức 16-18 độ lên 21-22 độ, sau đó đạt khoảng 24 độ. Trời chuyển mát, không còn rét như những ngày trước đó.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ. Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.