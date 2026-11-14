Thời tiết miền Bắc tạnh ráo và nắng ấm trở lại sau khi không khí lạnh suy yếu. Trung Bộ chỉ còn mưa vài nơi. Nam Bộ mưa giông rải rác. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh gió Tây trên cao suy yếu nhanh, trong khi khối không khí lạnh cũng giảm dần cường độ, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nắng trở lại. Cụ thể, ngày 14/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết hôm nay 14/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét 22-24 độ 16-18 độ Tây Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. 24-27 độ 19-22 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ 22-25 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-34 độ 23-26 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-33 độ 24-26 độ

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/11, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng dần với mức cao nhất 22-24 độ.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ đêm 14 đến 17/11, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Hà Nội không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 17 và ngày 18/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 19-22/11, thành phố không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Thời tiết miền Bắc nắng ấm trở lại. Ảnh: Hoàng Minh

Khu vực Trung Bộ, không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu khiến mưa giảm nhanh, hầu hết chỉ có mưa rào và giông vài nơi; nhiều nơi có nắng trở lại.

Nam Bộ ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp khiến mưa rào và giông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.