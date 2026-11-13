Sau những ngày mưa lạnh, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ dự báo nắng trở lại, nhiệt độ tăng lên 29-31 độ. Từ khoảng 18/11, một đợt không khí lạnh mới tràn về, khiến nền nhiệt giảm nhanh, trời rét về đêm và sáng.

Miền Bắc nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến sáng sớm nay (13/11), do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, miền Bắc xảy ra mưa giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều nay, mưa giông tại miền Bắc giảm dần, nền nhiệt tăng nhẹ.

Riêng thời tiết Hà Nội, hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 22-24 độ.

Thời tiết miền Bắc sắp đón tiếp đợt không khí lạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ nhận định, đêm 13 và ngày 14/11, Hà Nội không mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng. Khu vực trung tâm và phía Nam thành phố có nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 26-28 độ. Phía Bắc và phía Tây có nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.

Từ đêm 14 đến ngày 17/11, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Hà Nội không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 17 và ngày 18/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, gây mưa rào rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Từ ngày 19-22/11, thành phố không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Không khí lạnh mới sắp tràn về

Cùng nhận định về diễn biến thời tiết những ngày tới, TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết trưa nay (13/11), những vạt mây cuối cùng ở miền Bắc trong đợt không khí lạnh vừa qua đang dần bị cuốn về phía Đông Bắc và gây mưa trên biển.

Khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ đang hửng nắng dần. Từ ngày mai (14/11), trời nắng trở lại và duy trì đến ngày 17/11. Nhiệt độ cũng tăng dần theo từng ngày.

Theo chuyên gia, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt ban đêm và sáng sớm khoảng 19-20 độ, trời se lạnh; ban trưa, nhiệt độ có thể lên tới 29 độ trong những ngày tới.

Đáng chú ý, từ 18/11, miền Bắc dự kiến đón thêm một đợt không khí lạnh. Khoảng ngày 20/11, nhiệt độ tại đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm xuống 17-18 độ vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 22/11, nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống mức 16 độ vào ban đêm.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới

Theo bảng trên của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội có thể tăng lên 31 độ trong ngày 17/11. Tuy nhiên, từ ngày 18/11, do tác động của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm dần. Đến ngày 20/11, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực khoảng 17 độ, cao nhất 21 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng dần, nhưng đêm và sáng trời vẫn rét.

TS Nguyễn Ngọc Huy lưu ý, đợt không khí lạnh sắp tới không có gió mạnh như đợt vừa qua, nhưng có đặc điểm đến chậm, lưu lại lâu và cũng suy yếu, rút đi chậm.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo, trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần, từ khoảng ngày 17-18/11 tăng cường trở lại phía bắc nước ta.